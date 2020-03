アジアの4グループのメンバーで構成された7人組グループ「SuperM」が、4月23日に東京ドーム(東京都文京区)で開催するワールドツアーの日本公演の模様が、WOWOWで生中継されることが3月17日、分かった。

「SuperM」は「SHINee」のTAEMINさん、「EXO」のKAIさんらで構成されており、2019年10月4日に全世界デビュー。米国ビルボードのメインチャート「Billboard 200」でアジアアーティスト初のデビュー作1位を獲得するなど、話題となっている。

番組は「生中継!SuperM We Are The Future Live in JAPAN」と題し、4月23日午後6時55分にWOWOWライブで放送。ネット同時配信も行う。また、SuperMメンバーのコメント映像も番組公式サイトなどで公開された。