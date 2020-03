8月21~23日に新潟・苗場スキー場にて開催される野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '20」の出演アーティスト第1弾が発表された。

ヘッドライナーには「フジロック」に14年ぶりに出演を果たすThe Strokesと7年ぶりの出演となるTame Impalaが決定。そのほかDisclosureやFKAツイッグス、Major Lazer、Mura Masa、トム・ミッシュ、フローティング・ポインツ、Vulfpeckのギタリストであるコリー・ウォン、The xxの紅一点ボーカルのロミなど全33組の出演がアナウンスされた。第1弾アーティスト発表に合わせて、本日3月17日、チケットの1次先行販売やオフィシャルツアーの予約受付が始まった。

FUJI ROCK FESTIVAL '20

2020年8月21日(金)新潟県 苗場スキー場

2020年8月22日(土)新潟県 苗場スキー場

2020年8月23日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

The Strokes / Tame Impala / Disclosure / FKAツイッグス / Major Lazer / Mura Masa / コリー・ウォン / フローティング・ポインツ / ジャクソン・ブラウン / ルーファス・ウェインライト / トム・ミッシュ / Altin Gun / Black Pumas / ブラックベアー / Celeste / クレイロ / コリンベンダー / デリック・メイ / ドノヴァン・フランケンレイター / Emotional Oranges / ファンタスティック・ネグリート / Fontaines D.C. / Frente Cumbiero / Future Islands / ジョージア / グリフィン / リンドストローム / Men I Trust / Metronomy / MUSCLE SHOALS SOUL REVUE featuring Willie Hightower, Charles Hodges & Scott Sharrard / ニール・フランシス / ロミ / Yumi Zouma / and more