ONE OK ROCKが3月31日と4月1日に開催を予定していた全国ツアー「ONE OK ROCK 2019 - 2020 "Eye of the Storm" JAPAN TOUR」愛知・ポートメッセなごや公演、および4月25日からのアジアツアー「ONE OK ROCK EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020」全10公演の延期を発表した。

全国ツアーの名古屋公演はもともと昨年11月に開催予定だったが、Taka(Vo)の喉の炎症による延期を受けて4月1日に振替公演が決定。さらに前日3月31日に追加公演の開催も決まったものの、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてアジアツアーと共に延期となった。

各公演の振替日程は現在調整中だが、調整がつかない場合は中止の可能性もあるとのこと。詳細は決まり次第公式サイトで告知される。

ONE OK ROCK 2019-2020 "Eye of the Storm" JAPAN TOUR(※終了分は割愛)

2020年3月31日(火)愛知県 ポートメッセなごや3号館(追加公演)(※延期)

2020年4月1日(水)愛知県 ポートメッセなごや3号館(11月13日分振替公演)(※延期)

ONE OK ROCK「ONE OK ROCK EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020」

2020年4月25日(土)タイ Impact Arena Muang Thong Thani(※延期)

2020年4月30日(木)韓国 Olympic Park Olympic Hall(※延期)

2020年5月2日(土)フィリピン Araneta Coliseum(※延期)

2020年5月9日(土)シンガポール Singapore Indoor Stadium(※延期)

2020年5月22日(金)香港 Asiaworld-Expo, Arena(※延期)

2020年5月30日(土)インドネシア Istora Senayan(※延期)

2020年5月31日(日)インドネシア Istora Senayan(※延期)

2020年6月4日(木)台湾 Taipei Arena(※延期)

2020年6月6日(土)台湾 Taipei Arena(※延期)

2020年6月7日(日)台湾 Taipei Arena(※延期)