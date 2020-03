TVアニメ『プランダラ』第2クールは4/1（水）放送開始、OP＆ED主題歌の担当アーティストも発表！

2020年1月よりTOKYO MX他にて放送中のTVアニメ『プランダラ』。その第2クールが4月1日(水)より放送開始となることが決定した。また、OPテーマを声優・アーティストの伊藤美来が、EDテーマを陽菜(CV:本泉莉奈)、リィン(CV:小澤亜李)、ナナ(CV:伊藤静)がそれぞれ担当することも発表となった。



『プランダラ』は『そらのおとしもの』の水無月すう原作、月刊少年エースにて好評連載中で、2019年12月26日にはコミック第14巻が発刊された人気シリーズ。「廃棄戦争」と呼ばれた未曾有の大戦後、強者が弱者から自らの存在を示す「数字(カウント)を奪い取る、弱肉強食の世界、アルシアで青年・リヒトーと健気でひたむきな少女・陽菜が出会ったことにより、世界の謎が少しずつ明らかになっていく、というストーリーのヒロイックアクションファンタジーだ。



4月1日(水)より放送開始となる第2クールでは、OPテーマ「孤高の光 Lonely dark」を、第1クールから引き続き、声優・アーティストとして飛躍を続ける伊藤美来が担当する。

伊藤美来は2012年、第1回スタイルキューブ声優オーディションに合格し、2013年にゲーム『アイドルマスターミリオンライブ』の七尾百合子役で声優デビュー。その後、2014年『普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。』の宇佐美奈々子役でテレビアニメに初主演を果たし、さらに2016年10月にはアーティストとしてソロでメジャーデビューを果たしている。



EDテーマは陽菜(CV:本泉莉奈)、リィン(CV:小澤亜李)、ナナ(CV:伊藤静)の3人によるキャラクターソングで、曲名は「Reason of Life」。OP・EDとも、シングルとして5月27日にCD発売となる。



(C)2020 水無月すう/KADOKAWA/プランダラ製作委員会



◆商品情報



●伊藤美来 7thシングル「孤高の光 Lonely dark」

5月27日(水)発売

【DVD付き限定盤】1800円+税(COZC-1659~60)

【通常盤】1200円+税(COCC-17769)

<収録内容>

・孤高の光 Lonely dark

作詞:許 瑛子 作曲:間瀬公司 編曲:中畑丈治

他



●TVアニメ『プランダラ』エンディング・テーマ「Reason of Life」

5月27日(水)発売

歌:陽菜(CV:本泉莉奈)、リィン(CV:小澤亜李)、ナナ(CV:伊藤静)

1500円+税(COCC-17770)

<収録内容>

・Reason of Life

作詞:荘野ジュリ 作曲・編曲:坪田修平(TRYTONELABO)

他、各ソロバージョンを収録

◆TVアニメ『プランダラ』作品情報



<イントロダクション>

「廃棄戦争」と呼ばれた未曾有の大戦後の世界、アルシア。

そこは、強者が弱者から自らの存在を示す「数字(ルビ:カウント)」を奪い取る、弱肉強食の世界。

そんな世界で、2人は出逢う。

仮面で素性を隠しながらも、エッチなことが大好きで、弱き者たちのために太刀を振るう青年・リヒトー。

母の遺言を頼りに「伝説の撃墜王」を探して旅をする、健気でひたむきな少女・陽菜。

2人の出逢いをきっかけに、「数字(ルビ:カウント)」がすべてを支配する世界の謎が、少しずつ明らかになっていく―――

<スタッフ>

原作:水無月すう(月刊少年エース連載)

監督:神戸洋行

副監督:西片康人

シリーズ構成:鈴木雅詞

キャラクターデザイン:高品有桂・福地友樹・福田裕樹

アニメーション制作:GEEKTOYS

製作:プランダラ製作委員会

<キャスト>

リヒトー=バッハ:中島ヨシキ、陽菜:本泉莉奈、ジェイル=マードック:梅原裕一郎、リィン=メイ:小澤亜李、ペレ:市川 蒼 、ナナ:伊藤 静、園原水花:悠木 碧、アレク:東地宏樹、シュメルマン:関 俊彦



◆TVアニメ『プランダラ』第2クール 放送情報

TOKYO MX 4月1日(水)から 毎週水曜日25:05〜

テレビ愛知 4月1日(水)から 毎週水曜日26:35〜

KBS京都 4月1日(水)から 毎週水曜日25:05〜

サンテレビ 4月1日(水)から 毎週水曜日25:30〜

BS11 4月2日 (木)から 毎週木曜日23:00〜

AT-X 4月3日(金)から毎週金曜日23:00〜

リピート放送:毎週月曜日15:00〜/毎週木曜日7:00〜