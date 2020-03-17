サンボマスター感謝祭第6弾は、サンボが共演を求めてやまないバンドとの対バン

サンボマスターが9月19日に対バンライブ「サンボマスター感謝祭【サンボの夢かなえたろか】」をKT Zepp Yokohamaで開催することが決定した。

バンドの活動20周年記念として"感謝祭"と銘打って精力的に活動を行うサンボマスター。今回のライブは現時点で対バン相手は未発表だが、”サンボの夢かなえたろか”というイベントタイトルからもわかる通り、サンボマスターがこれまで共演を求めてやまなかったアーティストとの対バンが実現する企画となる。

現在、先行抽選予約を受付中であるとともに、3月25日にリリースされるサンボマスター初のトリビュートアルバム『サンボマスター究極トリビュート　ラブ フロム ナカマ』にも先行抽選予約シリアルナンバーが封入されるとのこと。


＜リリース情報＞



サンボマスター
トリビュートアルバム『サンボマスター究極トリビュート ラブ フロム ナカマ』

発売日：2020年3月25日（水）
【完全生産限定盤】2CD＋DVD　スペシャルグッズ付き　価格：4800円（税抜）
【通常盤】CD　価格：2800円（税抜）

●Disc1：サンボマスタ究極トリビュート ラブ フロム ナカマ
＝収録曲＝
美しき人間の日々
さよならベイビー
青春狂騒曲
世界はそれを愛と呼ぶんだぜ
世界をかえさせておくれよ
そのぬくもりに用がある
できっこないを　やらなくちゃ
光のロック
二人ぼっちの世界
夜汽車でやってきたアイツ
ラブソング
ロックンロール イズ　ノットデッド

●Disc2：カバー フォー ナカマ 〜サンボマスターによるスペシャルカバー集〜
※完全生産限定盤のみ収録
＝収録楽曲＝
・恋のかけら（奥田民生楽曲のカバー音源 ）
・星の数月の数（MONGOL800楽曲のカバー音源）
・いつか結婚しても （My Hair is Bad楽曲のライブカバー音源）
・NO FUTURE NO CRY （銀杏BOYZ楽曲のライブカバー音源）

●DVD：サンボマスターのツアーに密着してみた ※完全生産限定盤のみ収録
「サンボマスター　デカスロン ～強敵と書いて友と呼ぶ～」完全密着ツアードキュメタリーDVD
※副音声特典「三人の楽屋ばなし」　～当日を振り返る楽しいオーディオコメンタリーを収録！
※ライブはダイジェストとなります。

・完全生産限定盤のみペシャルグッズ付属。詳細は後日発表

＜ツアー情報＞
「サンボマスター感謝祭【日本列島ルーツの旅〜ワンマンツアー2020〜】」

＝ツアー情報＝
2020年4月4日（土）千葉県　柏ALIVE
2020年4月9日（木）千葉県 千葉LOOK
2020年4月11日（土）岐阜県 岐阜CLUB ROOTS
2020年4月18日（土）静岡県 静岡SOUND SHOWER ark
2020年4月19日（日）岡山県 岡山 YEBISU YA PRO
2020年5月1日（金）栃木県 宇都宮HEAVENS ROCK 宇都宮 VJ-2
2020年5月3日（日）長野県 長野CLUB JUNK BOX
2020年5月9日（土）北海道 苫小牧ELLCUBE
2020年5月10日（日）北海道 旭川 CASINO DRIVE
2020年5月17日（日）鳥取県 米子 AZTiC laughs
2020年5月22日（金）埼玉県 熊谷HEAVENS ROCK 熊谷 VJ-1
2020年5月30日（土）山口県 周南RISING HALL
2020年6月4日（木）兵庫県 神戸VARIT.
2020年6月6日（土）鹿児島県 鹿児島CAPARVO HALL
2020年6月13日（土）福島県 会津若松會津風雅堂
席種：スタンディング　チケット代金4400円（ドリンク代別）　
※会津若松 會津風雅堂公演のみ、全席指定　4400円

チケット一般発売
2020年4月4日（土）千葉公演 〜 2020年4月19日（日 岡山公演
2020年2月8日（土）～発売開始

2020年5月1日（金） 栃木公演 〜 2020年6月13日（土） 福島公演
2020年3月7日（土）～発売開始

サンボマスター感謝祭
「サンボの夢かなえたろか」

2020年9月19日（土）横浜KT Zepp Yokohama　　
時間：OPEN16:00 / START17:00
1F立見/2F指定席
チケット前売り4600円（税込）ドリンク代別

【チケット先行抽選予約】
SMA☆アーティスト先行：2020年3月16日（月）20:00～3月22日 （日）23:59
https://smam.jp/sambo_0316/

CD封入先行：2020年3月25日（水）12:00～4月5日（日）23:59
※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、予定を変更させていただく可能性があります

サンボマスターオフィシャルサイト：http://www.sambomaster.com/
サンボマスター感謝祭スペシャルサイト：https://www.sambomaster.com/special/20th/