サンボマスター感謝祭第6弾は、サンボが共演を求めてやまないバンドとの対バン

サンボマスターが9月19日に対バンライブ「サンボマスター感謝祭【サンボの夢かなえたろか】」をKT Zepp Yokohamaで開催することが決定した。



バンドの活動20周年記念として"感謝祭"と銘打って精力的に活動を行うサンボマスター。今回のライブは現時点で対バン相手は未発表だが、”サンボの夢かなえたろか”というイベントタイトルからもわかる通り、サンボマスターがこれまで共演を求めてやまなかったアーティストとの対バンが実現する企画となる。



現在、先行抽選予約を受付中であるとともに、3月25日にリリースされるサンボマスター初のトリビュートアルバム『サンボマスター究極トリビュート ラブ フロム ナカマ』にも先行抽選予約シリアルナンバーが封入されるとのこと。





＜リリース情報＞







サンボマスター

トリビュートアルバム『サンボマスター究極トリビュート ラブ フロム ナカマ』



発売日：2020年3月25日（水）

【完全生産限定盤】2CD＋DVD スペシャルグッズ付き 価格：4800円（税抜）

【通常盤】CD 価格：2800円（税抜）



●Disc1：サンボマスタ究極トリビュート ラブ フロム ナカマ

＝収録曲＝

美しき人間の日々

さよならベイビー

青春狂騒曲

世界はそれを愛と呼ぶんだぜ

世界をかえさせておくれよ

そのぬくもりに用がある

できっこないを やらなくちゃ

光のロック

二人ぼっちの世界

夜汽車でやってきたアイツ

ラブソング

ロックンロール イズ ノットデッド



●Disc2：カバー フォー ナカマ 〜サンボマスターによるスペシャルカバー集〜

※完全生産限定盤のみ収録

＝収録楽曲＝

・恋のかけら（奥田民生楽曲のカバー音源 ）

・星の数月の数（MONGOL800楽曲のカバー音源）

・いつか結婚しても （My Hair is Bad楽曲のライブカバー音源）

・NO FUTURE NO CRY （銀杏BOYZ楽曲のライブカバー音源）



●DVD：サンボマスターのツアーに密着してみた ※完全生産限定盤のみ収録

「サンボマスター デカスロン ～強敵と書いて友と呼ぶ～」完全密着ツアードキュメタリーDVD

※副音声特典「三人の楽屋ばなし」 ～当日を振り返る楽しいオーディオコメンタリーを収録！

※ライブはダイジェストとなります。



・完全生産限定盤のみペシャルグッズ付属。詳細は後日発表



＜ツアー情報＞

「サンボマスター感謝祭【日本列島ルーツの旅〜ワンマンツアー2020〜】」



＝ツアー情報＝

2020年4月4日（土）千葉県 柏ALIVE

2020年4月9日（木）千葉県 千葉LOOK

2020年4月11日（土）岐阜県 岐阜CLUB ROOTS

2020年4月18日（土）静岡県 静岡SOUND SHOWER ark

2020年4月19日（日）岡山県 岡山 YEBISU YA PRO

2020年5月1日（金）栃木県 宇都宮HEAVENS ROCK 宇都宮 VJ-2

2020年5月3日（日）長野県 長野CLUB JUNK BOX

2020年5月9日（土）北海道 苫小牧ELLCUBE

2020年5月10日（日）北海道 旭川 CASINO DRIVE

2020年5月17日（日）鳥取県 米子 AZTiC laughs

2020年5月22日（金）埼玉県 熊谷HEAVENS ROCK 熊谷 VJ-1

2020年5月30日（土）山口県 周南RISING HALL

2020年6月4日（木）兵庫県 神戸VARIT.

2020年6月6日（土）鹿児島県 鹿児島CAPARVO HALL

2020年6月13日（土）福島県 会津若松會津風雅堂

席種：スタンディング チケット代金4400円（ドリンク代別）

※会津若松 會津風雅堂公演のみ、全席指定 4400円



チケット一般発売

2020年4月4日（土）千葉公演 〜 2020年4月19日（日 岡山公演

2020年2月8日（土）～発売開始



2020年5月1日（金） 栃木公演 〜 2020年6月13日（土） 福島公演

2020年3月7日（土）～発売開始



サンボマスター感謝祭

「サンボの夢かなえたろか」



2020年9月19日（土）横浜KT Zepp Yokohama

時間：OPEN16:00 / START17:00

1F立見/2F指定席

チケット前売り4600円（税込）ドリンク代別



【チケット先行抽選予約】

SMA☆アーティスト先行：2020年3月16日（月）20:00～3月22日 （日）23:59

https://smam.jp/sambo_0316/



CD封入先行：2020年3月25日（水）12:00～4月5日（日）23:59

※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、予定を変更させていただく可能性があります



サンボマスターオフィシャルサイト：http://www.sambomaster.com/

サンボマスター感謝祭スペシャルサイト：https://www.sambomaster.com/special/20th/