歌手で女優の中山美穂さんが、1986年に開催したファーストコンサート「VIRGIN FLIGHT」と、1993年のコンサートツアー「On My Mind」がWOWOWで放送されることが明らかになった。

1985年6月に歌手デビューを果たし、テレビドラマへの出演で注目を集めた中山さんが、1986年春に初のコンサートツアーとして全国で5公演を行なったのが「VIRGIN FLIGHT」。WOWOWでは、1986年4月5日の中野サンプラザ公演の貴重な映像を、WOWOWライブで、4月4日午後4時から放送するほか、伊ベネチアで撮影されたイメージビデオ集「na・ma・i・ki」も併せて放送する。

さらに、15枚目のアルバム「わがままな あくとれす」をフィーチャーして、1993年に全国34公演が行なわれたコンサートツアー「On My Mind」の模様を4、5月の2カ月にわたって放送。当時のライブビデオは、“ディレクターバージョン”と“ヘッドバージョン”の2本組で発売されており、2台のモニターで同時に再生すると、同じシーンの別アングルが同時に見られるという画期的なコンセプトで制作されていた。WOWOWでは、4月4日午後5時半から、「MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’93 On My Mind DIRECTOR VERSION」として、“ディレクターバージョン”を放送するほか、5月には“ヘッドバージョン”も放送。

WOWOWメンバーズオンデマンドでは、「Miho Nakayama Concert Tour’96 Sound of Lip」も限定配信する。