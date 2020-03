氣志團・綾小路翔 “ジム帰り“に行った場所にMUCC・逹瑯も驚愕！

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。3月9日(月)の放送では、先週に引き続き、“翔やん”こと氣志團の綾小路翔さんが登場! お友達に誘われて、急遽海外に行ったお話をお聞きしました!

翔さんの写真を持つ逹瑯

逹瑯:(海外は)どこに行くんですか?綾小路:俺ね、このあいだ友達から電話がかかってきて、「翔ちゃん何してんのー?」なんて言うから、「最近、ちょっとのんびりしてるよー」って言ったら、「俺、誕生日なんだけど……祝ってくれない?」って言われて。逹瑯:ほう!綾小路:おっさんだよ? 俺より5個ぐらい上の。“オヤジ”に会いたいって言われて(笑)。逹瑯:(爆笑)綾小路:その彼は、岡山の人なんだけど、岡山と新宿・歌舞伎町とグアムでバーのオーナーをやっている人なの。それで、俺は岡山のバーで知り合ったの。いい奴なのよ。逹瑯:はい。綾小路:それで、「今どこなの?」って言ったら、「グアムのお店にいるから、きてくれんかの~」って言われたから。逹瑯:ハハハハ(笑)。綾小路:「うーん、ちょっとスケジュール確認するー」って言って……一応パスポートだけ持って、翌日にジムに行ったの。逹瑯:はい。綾小路:それで、ジムの帰りに“行くか!”と思って、そのままグアムに行った。逹瑯:すげー! “山手線に乗る”感じで!?綾小路:しかも、ジムで着た“濡れもの”を持ったまんま行ったから、向こうで洗濯して、それだけ着替えて。逹瑯:すげー!「地元の駅で飲んでるからきなよ」みたいな感じじゃないっすか!◎3月16日(月)放送の「JACK IN THE RADIO」は、vistlipから海さん、瑠伊さんが登場。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack