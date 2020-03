『キノの旅』20周年を記念し、TVアニメ第1作が初のBlu-ray化！

アニメイトグループのフロンティアワークスは、時雨沢恵一&黒星紅白が贈る電撃文庫の人気シリーズ『キノの旅』の20周年を記念して、2003年4月~7月にかけて放送されたTVアニメ『キノの旅 -the Beautiful World-』が全話Blu-rayシリーズで2020年7月22日(水)に発売することを発表した。



『キノの旅』シリーズは時雨沢恵一・著、黒星紅白・イラストによるライトノベル。2000年3月から電撃文庫(KADOKAWA)より刊行されており、その不変的な魅力は多くの人々を惹きつけてやまず、シリーズ累計820万部を記録。

2003年にアニメ化され、ファンの根強い応援を受け2017年に再TVアニメ化とコミカライズ2作が始動した。



この度『キノの旅』20周年を記念して、初のBlu-ray化が決定!

TVアニメ全13話をBlu-ray Disc1枚に収録。オリジナルマスターからデジタルリマスタリングし、”ハイレートSD(480i)”画質で完全収録。

コンパクトでお求めやすい価格の永久保存版仕様になっている。



(C)時雨沢恵一・アスキー・メディアワークス/『キノの旅』製作委員会



◆商品情報



『キノの旅 -the Beautiful World-』全話いっき見ブルーレイ

発売日:2020年7月22日(水)発売

品番:FFXN-9001

価格:9000円+税

収録話数:TVシリーズ全13話

発売元・販売元:フロンティアワークス

◆TVアニメ『キノの旅 -the Beautiful World-』作品情報

<あらすじ>

ひとつの国に3日間だけとどまるルールを決めたキノ達。それぞれの「国」に暮らす人々の「日常」の中に「旅人・キノ」という「非日常」が入り込むことで生じる小さな波紋。だがそれは、実は「日常」をゆるがすほどの大きな事件だったりする。キノ達は旅の途中で何を見て、そこで出会った人々の心に何を残すのか?



<STAFF>

原作:時雨沢恵一(電撃文庫刊)

キャラクター原案:黒星紅白

監督:中村隆太郎

脚本:村井さだゆき

プロデュース:GENCO

キャラクターデザイン・作画監督:須賀重行

アニメーション制作:A.C.G.T



<CAST>

キノ:前田愛、エルメス:相ヶ瀬龍史 他