倉木麻衣のライブDVD / Blu-ray「20th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2019 “Let's GOAL!~薔薇色の人生~”」が4月29日にリリースされる。

この映像作品には、昨年行われたデビュー20周年記念のライブツアーより10月26日の東京・東京国際フォーラム ホールA公演の模様を収録。「名探偵コナン」シリーズとのコラボレーションコーナーや、ストリングスカルテットを迎えての「冷たい海」、ZARDのカバー「負けないで」などが3時間にわたって楽しめる。また本作にはアニバーサリーツアーのライブ写真で構成された全40ページのフォトブックが付属する。

倉木麻衣「20th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2019 “Let's GOAL!~薔薇色の人生~”」収録曲

01. Love, Day After Tomorrow

02. Stay by my side

03. Secret of my heart

04. Delicious Way

05. Long distance

06. Your Best Friend

07. Missing You

08. 冷たい海

09. Tonight, I feel close to you

10. あなたがいるから

11. happy days

12. Be Proud ~we make new history~

13. Time after time ~花舞う街で~

14. 渡月橋 ~君 想ふ~

15. きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない

16. Let's Go!

17. Change

18. SAWAGE☆LIFE

19. Stand Up

20. ベスト オブ ヒーロー

21. Feel fine!

22. 薔薇色の人生

<アンコール>

23. JUMP! JUMP!

24. 幸せの扉

25. chance for you

26. 負けないで

27. always