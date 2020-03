声優・諏訪ななか1stフォトブック『Suwa once upon a time』発売決定

声優の諏訪ななかが、1stフォトブック『Suwa once upon a time』(主婦の友インフォス)を3月26日(木)に発売する。



【写真】諏訪ななか、1stフォトブック特典写真【15点】



4月にソロデビューを控える諏訪ななかは、アニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』や『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』、『刹界エイトレイド』など、多くのアニメ、ラジオ、ゲームに出演する人気声優だ。



初のフォトブックは、『声優グランプリ』(主婦の友社)で毎回異なるフィクションの世界観を表現する好評連載「すわわんだーらんど」を1冊にまとめたもの。セーラー服、巫女服、振り袖、ドレス、捜査官、浴衣など、様々な衣装に身を包んだカットが掲載されている。



また撮り下ろしも充実しており、星の王子さまミュージアムでサン=テグジュペリの紡いだフィクション作品の世界観を巡る他、ドラマや映画の撮影ロケ地としても多数登場しているレストラン・アルベルゴバンブーでの「女優の休日」をイメージして撮影。さらに、「不思議の国のアリス」さながらに、“すわわんだーらんど”に誘い込むうさぎとのスペシャルグラビアも必見だ。



また、アニメイト、ゲーマーズ、主婦の友インフォスオンラインショップ、HMV&BOOKS、セブンネットショッピング、マルサン書店では、法人別購入特典付きの予約受付の開始されている。詳しくは各HPまで。



さらに、アニメイト秋葉原本館、アニメイト渋谷、AKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズ沼津店、ODAIBAゲーマーズでは、1stフォトブック発売に先駆け、写真集選りすぐりカットのパネル展示が決定している。

※アニメイト:3月24日(火)〜4月26日(日)、ゲーマーズ:3月24日(火)~4月5日(日)まで。



▽諏訪ななか1stフォトブック『Suwa once upon a time』(主婦の友インフォス)

発売日:3月26日(木)

予価:本体3000円+税