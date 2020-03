2003年に放送されたTVアニメ「キノの旅 -the Beautiful World-」全13話をBlu-rayディスク1枚に収めた「『キノの旅 -the Beautiful World-』全話いっき見ブルーレイ」が、7月22日に発売される。

時雨沢恵一の小説「キノの旅 the Beautiful World」シリーズの20周年を記念した本Blu-ray。映像はデジタルリマスタリングされ、ハイレートSD画質で収録される。価格は税込9900円。

「キノの旅 the Beautiful World」シリーズは、旅人キノと言葉を話す二輪車・エルメスが「ひとつの国に滞在するのは三日間だけ」というルールでさまざまな国を訪れる短編連作。TVアニメは2003年の「キノの旅 -the Beautiful World-」のほか、2017年にスタッフ・キャストを一新した「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」が放送されている。

(c)時雨沢恵一・アスキー・メディアワークス/「キノの旅」製作委員会