chelmico、連続リリース第3弾『Terminal 着、即 Dance』を3月27日に配信

chelmicoが、2020年連続リリース第3弾『Terminal 着、即 Dance』を3月27日にリリースすることを発表した。
この楽曲は、J-WAVE『SAISON CARD TOKIO HOT 100』のクレディセゾンがすべての音楽好きの方々に送るプロジェクト”MUSIC LOVERS ONLY PROJECT”の一環として、SAISON CARDラジオCMとしてオンエアされている。また、3月からの全国ツアー「chelmico感謝祭ツアー2020」の一部が中止になったことを受け、3月17日20時よりchelmico公式LINE LIVE とtwitter LIVEにて配信番組の放送も急遽決定した。
＜リリース情報＞
chelmico
配信シングル『Terminal 着、即 Dance』
配信日：2020年3月27日（金）
配信プレオーダーURL：
https://itunes.apple.com/jp/album/terminal-chaku-soku-dance-single/1502287528?app=itunes&at=10l6Y8
＜番組情報＞
「chelmico緊急オンライン祭り」
放送日：2020年3月17日（火）20時
chelmico公式LINE と公式twitterにて放送予定。
LINELIVEの視聴予約URL:
https://live.line.me/channels/3207981/upcoming/13203750
＜公演情報＞
「chelmico 感謝祭Tour -BAND SET-」
2020年5月9日（土）大阪 BIGCAT
2020年5月16日（土）東京EX THEATER ROPPONGI
チケット料金: 4400円 （消費税込 / drink 別）
※東京公演のみ券種がアリーナ立見 / スタンド指定の2券種
※立見は未就学児童入場不可 / 指定席は4歳以上チケット必要、 3歳以下膝上鑑賞可。但し、座席が必要な場合はチケット必要
・チケット一般発売日:4月4日（土）
「chelmico 感謝祭Tour 2020」
2020年5月8日（金）大阪 BIGCAT
2020年5月10日（日）名古屋 ReNY limited
2020年5月15日（金）東京EX THEATER ROPPONGI
チケット料金：4000円 （消費税込 / drink 別）
※立見は未就学児童入場不可
chelmicoが、2020年連続リリース第3弾『Terminal 着、即 Dance』を3月27日にリリースすることを発表した。
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