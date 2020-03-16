chelmico、連続リリース第3弾『Terminal 着、即 Dance』を3月27日に配信

chelmicoが、2020年連続リリース第3弾『Terminal 着、即 Dance』を3月27日にリリースすることを発表した。



この楽曲は、J-WAVE『SAISON CARD TOKIO HOT 100』のクレディセゾンがすべての音楽好きの方々に送るプロジェクト”MUSIC LOVERS ONLY PROJECT”の一環として、SAISON CARDラジオCMとしてオンエアされている。また、3月からの全国ツアー「chelmico感謝祭ツアー2020」の一部が中止になったことを受け、3月17日20時よりchelmico公式LINE LIVE とtwitter LIVEにて配信番組の放送も急遽決定した。





＜リリース情報＞



chelmico

配信シングル『Terminal 着、即 Dance』



配信日：2020年3月27日（金）



配信プレオーダーURL：

https://itunes.apple.com/jp/album/terminal-chaku-soku-dance-single/1502287528?app=itunes&at=10l6Y8



＜番組情報＞



「chelmico緊急オンライン祭り」



放送日：2020年3月17日（火）20時

chelmico公式LINE と公式twitterにて放送予定。



LINELIVEの視聴予約URL:

https://live.line.me/channels/3207981/upcoming/13203750





＜公演情報＞



「chelmico 感謝祭Tour -BAND SET-」



2020年5月9日（土）大阪 BIGCAT

2020年5月16日（土）東京EX THEATER ROPPONGI



チケット料金: 4400円 （消費税込 / drink 別）

※東京公演のみ券種がアリーナ立見 / スタンド指定の2券種

※立見は未就学児童入場不可 / 指定席は4歳以上チケット必要、 3歳以下膝上鑑賞可。但し、座席が必要な場合はチケット必要

・チケット一般発売日:4月4日（土）



「chelmico 感謝祭Tour 2020」



2020年5月8日（金）大阪 BIGCAT

2020年5月10日（日）名古屋 ReNY limited

2020年5月15日（金）東京EX THEATER ROPPONGI



チケット料金：4000円 （消費税込 / drink 別）

※立見は未就学児童入場不可



