1971年のローリング・ストーンズが見せた勇姿と素顔

1971年に今はなきロンドンのマーキークラブで、ローリング・ストーンズのライブが開催された。バンドに同行した英国人フォトグラファー、アレック・バーンによるヴィンテージ写真の数々をここに紹介。



『Sticky Fingers』がレコード店に並ぶ1カ月前の1971年5月26日、ローリング・ストーンズは新曲を披露するため、ロンドンのマーキークラブで貴重な小規模ライブを開催した。このときの模様はプロのカメラクルーによって撮影され、CD/DVDでリリースされた『From the Vault』に収められている。



さらにこの日、バンドに1日同行した写真家のアレック・バーンが、驚くべきショットを撮影した。そこからいくつか紹介しよう。



Gearing Up for Showtime



© Alec Byrne

ショウの前に、ツアーマネージャーと話し込むキース・リチャーズとビル・ワイマン





If You Cant Rock Me



The Rolling Stones Marquee Club, London Mar. 26, 1971 © Alec Byrne www.uberarchives.com (818) 863-6260

ステージ上に現れたチャーリー・ワッツ、ミック・テイラー、ミック・ジャガー、ビル・ワイマン。この夜のライブは「Live With Me」で幕を開けた。





Stone Alone



The Rolling Stones Marquee Club, London Mar. 26, 1971 © Alec Byrne www.uberarchives.com (818) 863-6260

リハーサル中のビル・ワイマン





Let It Rock



The Rolling Stones Marquee Club, London Mar. 26, 1971 © Alec Byrne www.uberarchives.com (818) 863-6260

マーキーで演奏するチャーリー・ワッツ、ミック・テイラー、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ。このショウではチャック・ベリー「Let It Rock」のカバーも披露された。



Mr. Watts



The Rolling Stones Marquee Club, London Mar. 26, 1971 © Alec Byrne www.uberarchives.com (818) 863-6260

リハーサル中のチャーリー・ワッツ。





Live Licks



The Rolling Stones Marquee Club, London Mar. 26, 1971 © Alec Byrne www.uberarchives.com (818) 863-6260

リハーサル中にギターを弾くミック・ジャガー



The Stones Unplugged



The Rolling Stones Marquee Club, London Mar. 26, 1971 © Alec Byrne www.uberarchives.com (818) 863-6260

アコースティック・ナンバーを演奏するミック・テイラー、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ。





Liver Than Youll Ever Be



The Rolling Stones Marquee Club, London Mar. 26, 1971 © Alec Byrne www.uberarchives.com (818) 863-6260

ミック・ジャガーがこの夜のために用意したのは全8曲だった。