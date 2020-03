all at once、新宿Flagsにフォトスポット&デビュー曲のフル音源試聴も

4月29日にシングル『12cm』でデビューするボーカルデュオall at onceが、3月15日〜3月31日まで東京・新宿Flagsにて「12cm」の楽曲をモチーフにしたフォトスポットを設置する。



音楽専門学校で出会ったITSUKIとNARITOによるボーカルデュオall at once。今回は亀田誠治氏がアレンジ・プロデュースを手がけるデビューシングル『12cm』をモチーフにした、キスをするのに最適な身長差である「12cm」が体験できるフォトスペースが新宿Flagsに設置される。



また、このイベント期間中に新宿Flags限定で「12cm」のフル音源のストリーミング試聴がスタート。新宿Flagsの1Fエントランス、サイネージで放送されるCMで表示されるQRコードまたは、新宿Flags7Fのタワーレコードに設置されるパネルに記載されたQRコードを読み込むと、期間限定で「12cm」のフル音源がどこよりも早く試聴できるとのこと。









<リリース情報>



all at once

デビューシングル『12cm』



発売日:2020年4月29日(水)

【パッケージ盤(CD+DVD)】

=CD収録曲=

1. 12cm

2. Take mo Chance ※アニメ『ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。』OP主題歌



=DVD収録曲=

「12cm」Music video+メイキング映像

その他特別映像収録予定



【デジタル盤】※配信・サブスクリプション

1. 12cm

2. Take mo Chance

3. 雨上がり架かる虹



all at once 公式ホームページ:https://aao.beinggiza.com