若手のアピール目立つ!昨季ブレイクの選手も好調維持

メジャーリーグは新型コロナウイルスの米国内での感染拡大のため残りのオープン戦の中止とレギュラーシーズン開幕の少なくとも2週間の延期が決定された。オープン戦はこれまでにシンシナティ・レッズ(8試合)を除く全球団が10試合以上を消化しているが、個人成績でどの選手が活躍していたかを振り返ってみよう。







スプリングトレーニング(春季キャンプ)は東部のフロリダ州と西部のアリゾナ州に各15球団が分かれて行われる。フロリダ州は「グレープフルーツリーグ」、アリゾナ州は「カクタスリーグ」と呼ばれるリーグ内でオープン戦が行われるが、開幕メジャロースターの枠に入るため各選手のアピールの場となっている。



その中で、すでに好調さを発揮している選手もいれば、まだ本調子とは言えない選手もいる。消化試合数にばらつきはあるが、これまでに投手と打者それぞれの部門でどの選手が好成績を残していたのだろうか。



打者部門では、打率トップは唯一の4割超えとなる.414をマークしたコロラド・ロッキーズのヨナサン・ダーザ外野手。昨季デビューを果たし44試合で打率.206に終わった男が、2年目の今季は良いスタートを切っている。2位はアリゾナ・ダイヤモンドバックスのイルデマロ・バーガス内野手、3位はシカゴ・カブスのイアン・ミラー外野手が入った。



最多本塁打はミルウォーキー・ブリュワーズのオーランド・アルシア内野手らがマークした5本。アルシアは昨季キャリア最多タイの15本だったが、シーズンに入って自己最多の本数を更新できるか注目だ。その他には、昨季メジャー2年目にして37本塁打と長打力が開花したクリーブランド・インディアンスのフランミル・レイエス外野手、メジャー経験のないロサンゼルス・ドジャースの25歳コディ・トーマス外野手も同じく5本。トーマスは2016年ドラフト13巡目(全体401位)で入団した有望株だ。



打点はトロント・ブルージェイズのダニー・ジャンセン捕手が13打点で単独トップ。メジャー2年目の昨季107試合で43打点をマークしたが、今季は正捕手として打撃でもチームを引っ張っていく存在になることが期待される。そして、盗塁のトップはシカゴ・カブスのイアン・ミラー外野手の8個。メジャー2年目の今季は昨季の12試合の出場から一気にその数を伸ばして塁上を賑わせていきたい。



一方の投手部門。防御率はセントルイス・カージナルスのダニエル・ポンセデレオン投手が0.69と唯一0点台をマークした。マイアミ・マーリンズのホセ・ウレーニャ投手、新天地アトランタ・ブレーブスで再起を図る“キング”フェリックス・ヘルナンデス投手ら4人が1点台で追う形となっている。中でも目を引いたのは今季からロサンゼルス・エンゼルスに加わったディラン・バンディ投手だ。防御率で4位の1.59をマークすると、奪三振でも2位タイの16個、被打率ではメジャートップとなる.108と抜群の成績を残している。









打撃個人成績(打率、本塁打、打点、盗塁)

【打率】(規定打席以上)



1位 .414 ヨナサン・ダーザ(ロッキーズ)

2位 .394 イルデマロ・バーガス(ダイヤモンドバックス)

3位 .382 イアン・ミラー(カブス)

4位 .378 イサイア・カイナーフォルファ(レンジャーズ)

5位 .355 トレント・グリシャム(パドレス)

5位 .355 ライメル・タピア(ロッキーズ)

7位 .343 ライアン・オハーン(ロイヤルズ)

8位 .321 ダニエル・ボーゲルバック(マリナーズ)

9位 .314 ライアン・マクブルーム(ロイヤルズ)

10位 .313 ダイラン・カールソン(カージナルス)



【本塁打】



1位 5本 オーランド・アルシア(ブリュワーズ)

1位 5本 ライアン・オハーン(ロイヤルズ)

1位 5本 フランミル・レイエス(インディアンス)

1位 5本 コディ・トーマス(ドジャース)

5位 4本 ノーラン・アレナド(ロッキーズ)

5位 4本 ボー・ビシェット(ブルージェイズ)

5位 4本 ポール・デヨング(カージナルス)

5位 4本 トラビス・デメリット(タイガース)

5位 4本 ホセ・ガルシア(レッズ)

5位 4本 ダニー・ジャンセン(ブルージェイズ)

5位 4本 イサイア・カイナーフォルファ(レンジャーズ)

5位 4本 ヤーミン・メルセデス(ホワイトソックス)

5位 4本 ピーター・オブライエン(ブレーブス)

5位 4本 トレイス・トンプソン(ダイヤモンドバックス)



【打点】



1位 13打点 ダニー・ジャンセン(ブルージェイズ)

2位 12打点 オーランド・アルシア(ブリュワーズ)

2位 12打点 トレント・ジアンブロン(カブス)

4位 11打点 アダム・エンゲル(ホワイトソックス)

4位 11打点 イアン・ハップ(カブス)

4位 11打点 ブライス・ハーパー(フィリーズ)

4位 11打点 イサイア・カイナーフォルファ(レンジャーズ)

4位 11打点 フランミル・レイエス(インディアンス)

4位 11打点 コディ・トーマス(ドジャース)

10位 9打点 オースティン・アレン(アスレチックス)

10位 9打点 ザック・グリーン(ジャイアンツ)

10位 9打点 フランシスコ・リンドーア(インディアンス)



【盗塁】



1位 8個 イアン・ミラー(カブス)

2位 6個 ジョニシュウィ・ファーガス(メッツ)

2位 6個 モンテ・ハリソン(マーリンズ)

4位 5個 ニック・ヒース(ロイヤルズ)

4位 5個 ダイラン・ムーア(マリナーズ)

6位 4個 アンソニー・アフォード(ブルージェイズ)

6位 4個 ホーヘイ・マテオ(アスレチックス)

6位 4個 リリー・アンロー(ブレーブス)

6位 4個 ジョナサン・ビヤー(マーリンズ)

10位 3個 ブライス・ハーパー(フィリーズ)ら17人









投手個人成績(防御率、奪三振、被打率)

【防御率】(規定投球回以上)



1位 0.69 ダニエル・ポンセデレオン(カージナルス)

2位 1.29 ホセ・ウレーニャ(マーリンズ)

3位 1.38 J.A.ハップ(ヤンキース)

4位 1.59 ディラン・バンディ(エンゼルス)

5位 1.98 フェリックス・ヘルナンデス(ブレーブス)

6位 2.03 カイル・ライト(ブレーブス)

7位 3.95 デレク・ホランド(パイレーツ)

8位 4.38 ハイメ・バリア(エンゼルス)

9位 4.50 フレディ・ペラルタ(ブリュワーズ)

10位 4.61 アダム・ウェインライト(カージナルス)



【奪三振】



1位 20個 エドゥアルド・ロドリゲス(レッドソックス)

2位 16個 ディラン・バンディ(エンゼルス)

2位 16個 J.A.ハップ(ヤンキース)

2位 16個 ジョーダン・モンゴメリー(ヤンキース)

5位 15個 デレク・ホランド(パイレーツ)

5位 15個 フレディ・ペラルタ(ブリュワーズ)

5位 15個 カイル・ライト(ブレーブス)

8位 14個 ルイス・カスティーヨ(レッズ)

8位 14個 ニック・グッディ(レンジャーズ)

8位 14個 フェリックス・ヘルナンデス(ブレーブス)

8位 14個 ジョナサン・ロアイシガ(ヤンキース)



【被打率】(規定投球回以上)



1位 .108 ディラン・バンディ(エンゼルス)

2位 .150 フレディ・ペラルタ(ブリュワーズ)

3位 .152 カイル・ライト(ブレーブス)

4位 .156 J.A.ハップ(ヤンキース)

5位 .186 ダニエル・ポンセデレオン(カージナルス)

6位 .200 デレク・ホランド(パイレーツ)

7位 .204 マイク・ファイアーズ(アスレチックス)

8位 .244 サンディ・アルカンタラ(マーリンズ)

9位 .255 ホセ・ウレーニャ(マーリンズ)

10位 .260 フェリックス・ヘルナンデス(ブレーブス)









【動画】ドジャース若手有望株のトーマスが急上昇!特大弾でメジャー昇格アピール

米メディア『Sooner Gridiron』ツイッターより



Cody Thomas dropped another 💣 in Spring Training on Wednesday.



He has 2⃣ home runs and 5⃣ RBI in just six at bats so far this spring for the Dodgers. |

— Sooner Gridiron (@soonergridiron)