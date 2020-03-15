終息の見えない新型コロナウイルスの感染拡大。感染予防の疑問、子供や高齢者などの窮状、経済への不安に向き合う『新型コロナウイルス 「いま あなたの不安は何ですか?」』（NHK総合）が、3月16日（月） 19時30分から生放送される。



新型コロナウイルス感染への不安に加え、相次ぐイベントの中止や物資の不足、突然の休校に揺れる子供たち、雇用や経済への重大な影響など、いま社会にさまざまな「不安」が急速に広がり、渦巻いている。



そんな人たちの心の負担を少しでも軽くしたいと、今回、緊急生放送が決定。視聴者の不安の声をインターネットやFAXで募って共有し、司会の武田真一アナウンサー、林田理沙アナウンサーをはじめ、東北大学名誉教授・客員教授の賀来満夫氏、聖路加国際病院・感染管理室マネージャーの坂本史衣氏、東邦大学教授の小山文彦氏ら専門家も交えてとことん向き合う。