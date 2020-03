アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の3月2~8日の1位は、2週連続で人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」(ミリシタ)発の最新シングル「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 06 花咲夜」となりました。

◇先週の結果

先週に続き首位を獲得したのは、「ミリシタ」のCDシリーズ第6弾で、3人組ユニット「花咲夜」のシングルです。「花咲夜」は、エミリー スチュアート(郁原ゆうさん)、白石紬(南早紀さん)、天空橋朋花(小岩井ことりさん)によるユニット。3人の美声と高い歌唱力を生かした、優雅でりりしい和風ロックに仕上がっています。ユニットの人気を受けた2週連続1位となりました。

続く2位には、今回1位の「ミリオンライブ!」シリーズでも人気キャラクターの高山紗代子を演じている声優の駒形友梨さんの3枚目のミニアルバムがランクイン。自身が作詞を担当したナンバーをはじめ、歌唱力、表現力の高さに定評がある駒形さんの魅力あふれる新曲7曲を収録しています。

5位には、アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」シリーズのガールズバンド「Pastel*Palettes」の最新シングル「ワクワクmeetsトリップ」が登場。6位には、人気リズムゲーム「beatmania IIDX」の20周年を記念した3枚組みアルバム「beatmania IIDX 20th Anniversary Tribute BEST」が入りました。人気楽曲を収録したアルバムと、人気アーティストがゲームの代表曲をリミックスしたアルバムの3枚組みとなっています。

ほかにも、スマートフォン用ゲーム「Tokyo 7th シスターズ(ナナシス)」に登場するユニット「4U」と「KARAKURI 2039」の楽曲を収録したスプリットシングル「LOVE AND DEVIL/アイノシズク」が8位、人気アニメ「五等分の花嫁」に登場する中野家の五つ子が歌うキャラクターソング「これからも五等分」が9位、音楽ユニット「MYTH & ROID(ミス アンド ロイド)」の初となるベストアルバム「MUSEUM-THE BEST OF MYTH & ROID-」が10位に登場しました。

◇今週の動向

歌手で声優の仲村宗悟さんの2枚目のシングル「カラフル」、「バンドリ!」のガールズバンド「Afterglow」の最新シングル「Easy come, Easy go!」の高い初動が予想されます。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 06 花咲夜」 花咲夜 シングル

2位 「a Day」 駒形友梨 シングル

3位 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS SWEET STEP」 シャイニーカラーズ シングル

4位 「Star Parade」 スタァライト九九組 シングル

5位 「ワクワクmeetsトリップ」 Pastel*Palettes シングル

6位 「beatmania IIDX 20th Anniversary Tribute BEST」 GAME MUSIC アルバム

7位 「Fling Posse -Before The 2nd D.R.B-」 シブヤ・ディビジョン「Fling Posse」 アルバム

8位 「LOVE AND DEVIL/アイノシズク」 4U/KARAKURI 2039 シングル

9位 「これからも五等分」 中野家の五つ子(花澤香菜・竹達彩奈・伊藤美来・佐倉綾音・水瀬いのり) シングル

10位 「MUSEUM-THE BEST OF MYTH & ROID-」 MYTH & ROID アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。