ふられた女子に「もう一度告白するのはアリ？」10代のお悩みにアドバイス

とけた電球の岩瀬賢明(Vo.&Gt.)さんが、3月11日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(16歳・男性)のお悩み僕は6月頃、隣のクラスの女子に告白をしました。それまであまり接点はなかったのですが、自分から一方的に距離を縮めていきました。しかし、健闘むなしく結局振られてしまいました。一度はあきらめたのですが、やっぱり今でも好きです。振られたときの自分と何一つ変われてない今の自分ですが、もう一回頑張って距離を縮めて告白するのはアリでしょうか? ぜひアドバイスお願いします!――このリスナーのために岩瀬さんが選んだ楽曲は、「DRAMA」です。この「DRAMA」は、“この恋を運命にしたい”とか、“きっと運命”だとか、1つの恋に対して運命的なモノを感じてしまった人の歌なんです。歌詞の中にも『きっとこれは恋で奇跡を信じてみようか』とか『君のヒーローになりたい』とか、切実な恋のウキウキじゃないけど……「きっとアイツも、好きになってくれるんじゃないのかな~?」という思いが込められているので、この曲を選んでみました。気に入ってくれたら嬉しいです。そして悩みについてなんですけど、僕は2回目言っちゃって全然いいと思いますよ。ただ2回目もタイミングが重要かなと思います。仮に相手の子が、そんなに自分に気が無かったとしても、タイミング次第では告白がうまくいくんじゃないかな。出来れば夜帯……がいいんじゃないかな。あと電話とかLINEでの告白はやめて、ちゃんと対面して目を見て、自分の気持ちを誠実に伝えれば大丈夫なんじゃないかな、って思いますよ! その恋がうまくいくことを願っております!【WONDER by WONDER とけた電球】今回、リスナーに贈った楽曲「DRAMA」は、3月4日(水)リリースのセカンドEP『WONDER by WONDER』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(http://www.toketadenkyu.com/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/