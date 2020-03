今井美樹「早く誰かと話をしたい！」激ハマりした映画とは…？

歌手で女優の今井美樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「DUNLOP presents LOVE UNITED」。この番組では、10年後、100年後にも歌い継がれ、人々の心に響く愛を歌った“LOVE SONG”の数々を紹介しています。2月の放送では、リスナーからのメッセージや、映画「パラサイト 半地下の家族」にまつわるトーク、さらには受験生にエールを送りました。2月2日(日)の放送では、自動車の運転免許証を取得したばかりという22歳・女性リスナーからのメッセージを紹介。「今井さんの番組は、いつも父が運転する助手席で聴いていましたが、これからは自分が運転しながら聴けると思うと、楽しみです! 湘南方面をドライブしながら聴いているので、ぜひこの曲をかけてください」と、テイラー・スウィフトさんの「We Are Never Ever Getting Back Together」をリクエスト。そんなメッセージに、今井は「おめでとう~~!」と拍手を送ります。「車の免許を取るというのは、大人の階段を1つのぼるような意味もあるのではないでしょうか。うちの娘の友達も続々と免許を取り始めていて、車で学校に来る子たちもいて“へぇ~”なんて思うんですけど(笑)。『おめでとう!』と言いながらも、親の立場ですので何しろ心配です。“浮足立っちゃわない?”“大丈夫なの?”ってすごく心配で」と話します。そして、「自分で車を運転しながら、気持ちのいい道を大好きな音楽とともにドライブをするのは、本当に幸せな時間だということもよく知っているので……ケガをしたり、事故に遭ったりしないように、とにかく安全運転で、自分のプライベートな空間を楽しい時間にしてくださいね」との言葉とともに、リクエスト曲をオンエアしました。2月9日(日)放送のエンディングでは、去年、ロンドンから日本に戻ってくるときの機内で鑑賞したという話題の韓国映画「パラサイト 半地下の家族」について話しました。「もう大興奮、大感動で! “早く誰かと(この作品の)話をしたい!”と思って帰ってきたんですけど、日本ではまだ公開が始まっていなかったので、誰とも話ができず……(苦笑)」と振り返ります。そして、「また日本からロンドンに戻る飛行機のなかで、もう1回観ましてね。でも、まだ大きいスクリーンで観ていないんです。だから大きいスクリーンで観たいな、と思っているんですけど。早く誰かと、ご飯を食べながらでもいいので、とめどなく(この作品の)話をしたい(笑)! みなさんもきっとそうだと思います」と熱弁していました。2月16日(日)放送のエンディングでは、受験生に向けてエールを送りました。はじめに、「受験生のみなさんは、今まさに本番を迎えている時期だと思います。風邪などひかないように、しっかり体調管理してくださいね! そして、親御さんのほうも、お子さんが力を発揮できるように気を遣われているのではないでしょうか?」と呼びかけます。そして、「昔は、受験の日のお弁当や朝ご飯に、ゲン担ぎで『カツ』などと言われていましたけど、消化が悪いこともあってカツよりも他の食材が重宝されているそうですね。例えば、オクラは形が五角形だから(語呂合わせで)“合格”、いよかんは“いい予感”、タコは英語でオクトパスだから(パスで)合格しそうですし、多い幸せと書いて“多幸(たこう)”と読むのでタコ(笑)。それから納豆も栄養があるだけじゃなく粘り強くなるように、そして豆苗は芽が出るように、という思いでよく使われるそうです」とさまざまなゲン担ぎを紹介。「いずれも、オヤジギャグ的なゲン担ぎですけど(笑)。日本人は、昔からおせち料理に意味を持たせるなど、縁起を担ぐのが好きな文化ですよね。私も親になって、こういう気持ちがすごくわかります」と共感しつつ、改めて「受験生のみなさん、親御さん、合格まであと少し! 頑張ってくださいね!」とエールを送りました。<番組概要>番組名:DUNLOP presents LOVE UNITED放送日時:毎週日曜 12:30~12:55パーソナリティ:今井美樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lu/