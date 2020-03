BLUE ENCOUNT 中3女子のキズナエピソードに「漫画でしか見たことない！」

BLUE ENCOUNTが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。『親子のキズナプロジェクト Supported by 親子のワイモバ学割』に投稿された“キズナエピソード”から、中学のクラスメイトとのキズナを紹介したリスナー(15歳女性)と電話を繋ぎ、直接話を聞きました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」内「ブルエンLOCKS! supported by 親子のワイモバ学割」3月13日(金)放送分)このプロジェクトは、“キミと友達”、“キミと先生”、“キミと親”、“キミとキミの大事なあの人”など、リスナーの周りにある“キズナ”にまつわるエピソードを聞いて、“キズナとは何か”を考えるというもの。BLUE ENCOUNTが、そのリスナーの“キズナエピソード”から“キズナソング”を制作。その楽曲は、3月22日(日)にYouTube Liveで配信される同番組のイベント『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 Supported by 親子のワイモバ学割』で初披露されます。田邊駿一(Vo.Gt.):もしもし! 今日、話してくれるのは、誰との“キズナ”ですか?リスナー:クラスメイトとの“キズナ”です。辻村勇太(Ba.):クラス全員ってこと?リスナー:はい! 全員です!辻村:男子と女子合わせて何人いるの?リスナー:36人です。田邊:中3でこのクラスになったのかな?リスナー:中2から同じクラスです。田邊:クラスって、男女でグループとかできちゃうじゃん? そういうのはなかったの?リスナー:グループはなくて、クラスで1つの大きいグループって感じでした。江口雄也(Gt.):理想のクラスだな~。田邊:そんなことあるんだ。すごいね! 朝「おはよう!」って言ったら、みんな同じ話ができるんだ!リスナー:そうです。それぞれごちゃごちゃって、いろんなとこ行って話してました。高村佳秀(Dr.):すごいね。漫画でしか見たことない!田邊先:なんでこんなに、みんなの仲が良かったの?リスナー:フレンドリーな子がすごく多くて、先生も自由度が高い先生だったので。田邊:自由度が高いって、そんなオープンマインドな先生がいるんだね(笑)。リスナー:みんなの行動とかを、割と自由にさせてくれる先生でした。なので、フレンドリーな子がしゃべりづらそうな子たちにも話しかけに行って、だんだんまとまりが出てきたって感じです。田邊:すごいね〜。先生がちゃんと生徒の行動を尊重してくれる人だから、こうやって一人ひとりが話し合ったりとかできるようになったんだね。とはいえ、ケンカとかってありそうじゃん?リスナー:大きな言い争いになる前に、学級委員とか周りにいた子が止めに入ったりして、大きいケンカにはならなかったです。田邊:今だったら、止めに入ったら「お前何熱くなってんだよ!」とか(言われるような)、そういう時代でもあるじゃん? なのに、みんながちゃんと気づいて、みんなが誰かのヒーローになって、誰かを守ってあげてるってことなんだよな?リスナー:そうですね。辻村:いい思い出とかあった?リスナー:球技大会が、一番いい思い出かなって思います。バレーボールをやったんですけど、みんなが一つになって熱くなっちゃって。昼休みとか休日とかも集まって練習を重ねて、総合優勝できたのが嬉しかったです。田邊:昼休みだったらわかるけど、休日ってすごいね。とはいえ、そんなに集まらなかったんでしょ?リスナー:8割くらいの人が集まりました。江口:めちゃくちゃ集まってる!田邊:なんだ? そこだけ国が違うのかな?(笑)。これが全国に広がったらいいのに。で、その結果……?リスナー:練習試合とかではボロボロに負けたりしてたんですけど、最終的に総合優勝することが出来ました。江口:漫画や! ジャンプじゃん(笑)。辻村:そういう「休みの日やろうぜ!」とかは、学級委員の人が言ってるの?リスナー:いや、誰かが1人「やりたいな!」って言ったら、みんなが「そうだよね!」ってなりました。高村:そんなことある!? すごいな!田邊:オレがそのクラスに入りたいくらいだわ(笑)。 せっかくだからクラスメイトのみんなに向けて、気持ちとかメッセージを伝えちゃおうよ!リスナー:はい!『みんなの支えが心強く、みんながいたから学校生活を思う存分楽しむことができました。高校が違ってもずっと友達でいてね。みんなと同じクラスで、本当に良かったよ。2年間、本当にありがとう!』田邊:今、「こちらこそありがとう」って言いそうになっちゃったよ(笑)。辻村:たぶんみんなも、同じこと思ってると思うよ。高校生になって、グループから外れてる人とかがいたら積極的に話しかけて、中学のときのようないいクラスをまた作ってほしいな。リスナー:はい!田邊:高校生活も頑張ってな!リスナー:はい! ありがとうございます!!またこの日の放送では、今回のプロジェクトリーダーをつとめるMattさんのメッセージもオンエア。ブルエンとは別に、自身が“家族”をテーマに制作している“キズナソング”の一部を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/