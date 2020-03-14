アニメ「炎の蜃気楼（ミラージュ）」Blu-ray Disc BOXの描き下ろしジャケットイラストが公開された。

5月27日にリリースされる「炎の蜃気楼 Blu-ray Disc BOX」は、TV・OVAシリーズ全16話を収録したもの。このたび公開されたイラストは、原作のイラストを務めた東城和実と浜田翔子の描き下ろしで、三方背ケースとして本アイテムを飾る。また完全生産限定版に応募券が封入されるキャスト登壇イベントの詳細も明らかに。7月26日に実施され、仰木高耶役の関俊彦、直江信綱役の速水奨、原作者の桑原水菜が出演する。そのほか店舗特典画像もお目見えした。詳細は公式サイトにて確認を。

「炎の蜃気楼」は、生者の肉体を奪う「換生」を繰り返しながら400年もの間生き続けてきた上杉夜叉衆の闘いを描く物語。2002年1月から4月にTVアニメが放送されたのち、2004年にOVAが制作された。また2014年には前日譚である「昭和編」が舞台化されている。

アニメ「炎の蜃気楼」キャストイベント

日程：2020年7月26日（日）

出演：関俊彦（仰木高耶役）、速水奨（直江信綱役）、桑原水菜

アニメ「炎の蜃気楼（ミラージュ）」TVシリーズ

スタッフ

原作：桑原水菜（集英社／コバルト文庫刊）

監修：平田敏夫

監督：工藤進

キャラクターデザイン：竹田逸子

シリーズ構成：ときたひろこ

脚本：ときたひろこ、江夏由結、筆安一幸、中村亮介

美術監督：松宮正純

色彩設計：谷本千絵

撮影監督：柳沢宏明

編集：瀬山武司

音響監督：鶴岡陽太

音楽：亀山耕一郎

主題歌：「Blaze」 歌：KATHY SHOWER

アニメーション制作：マッドハウス

製作・著作：アニプレックス

キャスト

仰木高耶：関俊彦

直江信綱：速水奨

千秋修平：松本保典

門脇綾子：玉川紗己子

成田譲：松野太紀

高坂弾正：堀内賢雄

森野紗織：矢島晶子

武田由比子：折笠愛

北条氏照：田中秀幸

風魔小太郎：宮本充

伊達小次郎：神谷浩史

片倉小十郎：立木文彦

ほか

アニメ「炎の蜃気楼（ミラージュ）」OVAシリーズ

スタッフ

原作：桑原水菜（集英社/コバルト文庫刊）

監督・キャラクターデザイン：室井ふみえ

副監督：香月邦夫

脚本：筆安一幸

音楽：亀山耕一郎

音響監督：鶴岡陽太

美術監督：金子英俊

色彩設計：三笠修

アニメーション制作：マッド・ハウス

製作：アニプレックス

キャスト

仰木高耶：関俊彦

直江信綱：速水奨

千秋修平：松本保典

門脇綾子：玉川紗己子

成田譲：松野太紀

荒木村重：郷田ほづみ

下間頼竜：森川智之

狭間繁治：石井康嗣

だし：田中敦子

阿木：龍田直樹

ほか

(c)2002 桑原水菜／集英社・アニプレックス (c)2004 桑原水菜／集英社、アニプレックス