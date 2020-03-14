ぢゅん子原作による実写映画「私がモテてどうすんだ」の場面写真が解禁された。
このたびお目見えした場面写真では、山口乃々華（E-girls）演じる激ヤセしたヒロイン・芹沼花依に思いを寄せる、吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）演じる六見遊馬、神尾楓珠演じる五十嵐祐輔、伊藤あさひ演じる七島希、奥野壮演じる四ノ宮隼人の姿を捉えたもの。六見が四ノ宮に“壁ドンしてあごクイされる”シーンや、五十嵐が七島へバックハグする場面も披露された。
「私がモテてどうすんだ」は、BLが大好きな腐女子のヒロイン・花依と、彼女を取り巻くイケメンたちを描くラブコメディ。7月10日より全国公開される。
実写映画「私がモテてどうすんだ」
2020年7月10日（金）全国公開
原作：ぢゅん子「私がモテてどうすんだ」（講談社刊 別冊フレンド）
出演：吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、神尾楓珠、山口乃々華（E-girls）、富田望生、伊藤あさひ、奥野壮（男劇団 青山表参道X）、上原実矩、坂口涼太郎、水島麻里奈、ざわちん、中山咲月、優希美青、宮崎秋人、戸田菜穂
監督・脚本：平沼紀久
脚本：吉川菜美、福田晶平、渡辺啓、上條大輔
配給：松竹
(c)2020『私がモテてどうすんだ』製作委員会