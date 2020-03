アイナ・ジ・エンド ライブ中止で「そろそろ清掃員に会いたい」

BiSHのアイナ・ジ・エンドさんが、3月12日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。近況や2月26日(水)に配信リリースされた新曲「死にたい夜にかぎって」について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。その前編。とーやま校長:本日の生放送教室には!アイナ・ジ・エンド:BiSHのアイナ・ジ・エンドです! よろしくお願いします!!とーやま校長:よろしくお願いします! 久しぶりですよね? 元気にしていました?アイナ:はい。最近はいろいろせわしないですね……世界が。とーやま校長:BiSHとしても……ライブとかイベントとかが、けっこう立て続けに中止になったりしている最中ですよね?アイナ:そうですね。1回無観客ライブをやらせていただいた以外は、ほとんど中止にさせていただいています。とーやま校長:アイナ・ジ・エンド先生としては……いま、どういう気持ちで、2020年の3月を暮らしているんですか?アイナ:めかし込んでも行くあてが無い、みたいな(笑)。とーやま校長:あ~……。アイナ:化粧をしても家にいる、みたいな(笑)。とーやま校長:バッチシ着飾って、見てほしいし伝えたいこともあるけど?アイナ:はい。だから早くライブをしたいですね。ちょっと恥ずかしいけど……そろそろ清掃員(BiSHのファン)に会いたいな、みたいなのが強いです(笑)。とーやま校長:普段、そういうことを言うタイプなんですか?アイナ:言わないです(笑)。あの、一昨日シャンプーを変えたんですよ。そのシャンプーが、ちょっとおじさんの匂いだったんですね。おじさんが付けてそうな香水の匂いで(笑)。とーやま校長:それはどういうこと!?アイナ:頂き物だったんですけど(笑)。それを嗅いだ瞬間に「うわ! ライブ中の清掃員の汗の匂いや!」と思って、「……会いたいやん!」って(笑)。とーやま校長:めちゃめちゃいい話(笑)。そんなことを普段言わないアイナ先生が、この全国放送で!(笑)。アイナ:……恥ずかしいなぁ(笑)。とーやま校長:でもいいんじゃない? むき出しでいるのがBiSHだと思うし。俺はアイナ・ジ・エンド先生のライブを見ていても、そういうときにかっこいいな、と思ったり震える瞬間が訪れるんですよ。アイナ:うわぁ!とーやま校長:だから、いいんじゃない?アイナ:はい。じゃあ今日も、素直にいかせていただきます。とーやま校長:SCHOOL OF LOCK! にはBiSHとしても遊びに来てくださったりとか、ライブを届けてくださったり、「BiSH LOCKS!」もやっていただいて……あと、2018年から2019年にかけての大みそか年越し特番(「SCHOOL OF LOCK! 平成最後の年越しスペシャル!」)にも来てくれて……。アイナ:そうでしたね。とーやま校長:あのときも生歌を聴かせてくれて、ありがとうございました。僕はこの3月で退任するんですけど……。アイナ:もういやや~! めっちゃさびしいですよ! ほんまに!!とーやま校長:いや……そんななんか、定型文をいただいてありがとうございます(笑)。思ってないでしょ?アイナ:いや、ここに来るまでは思わなかったんですけど、いざ目の前でしゃべると……さびしいですね。さびしい……。とーやま校長:そんな……照れちゃう(笑)。アイナ:(笑)。とーやま校長:アイナ先生は、2月に「死にたい夜にかぎって」がリリースになっております。そのお話も聞いていきたいと思います。アイナ:はい。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/