アイナ・ジ・エンド 新曲「死にたい夜にかぎって」は「私の全てが出ていると思います」

BiSHのアイナ・ジ・エンドさんが、3月12日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。近況や2月26日(水)に配信リリースされた新曲「死にたい夜にかぎって」について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。その後編。とーやま校長:2月に「死にたい夜にかぎって」がリリースされているということで、おめでとうございます。アイナ:ありがとうございます。とーやま校長:アイナ・ジ・エンド先生は、もちろんBiSHとしてもずっと活動されていますけど、これはソロってことでいいですよね?アイナ:そうですね。ソロです。とーやま校長:同じタイトルで……MBS/TBS系のドラマで「死にたい夜にかぎって」というのがあって、それのエンディング主題歌なんですね?アイナ:そうです。初めての書き下ろしをしたんですけど……もともと「死にたい夜にかぎって」というのは本で、その原作がすごく好きだったんです。どうしても好きだから作者に会いたい、ってなって、対談をさせていただいたんです。とーやま校長:はい。アイナ:本の解説もさせていただいて、そしたら「好き」というのが伝わったのか、今回ドラマ化にあたってのエンディング主題歌でラブコールを受けました。ちょっと夢みたいで、めっちゃ嬉しいです。初めてが「死にたい夜にかぎって」で良かったです。とーやま校長:へぇ~! 本を読んでいるってことは、自分の中から出てきた景色だったりがあるわけじゃないですか。そういうのを思い描きながら書き下ろしたんですか?アイナ:そうですね。初めて男性目線で歌詞を書いたんです。主人公が男性なんですけど……男性の声色っていうんですかね? ちょっと低いところから始まってみようかな、とか……。あと、普段「矢継ぎ早」という単語を使ったことがないんですけど……。とーやま校長:歌詞の中にありますよね。アイナ:そうなんです。でも作者の方(爪切男さん)が「矢継ぎ早」という言葉を使っていたんです。『ダダダダダダダッ!』と畳みかけるような"矢継ぎ早"という言葉が、ゆっくりとした曲に落とし込むといい違和感が残るのかな、と思って。そんな作者の方の言葉が脳裏にこびりついていて、それをそのまま音に落とし込んだ感じです。とーやま校長:へぇ~。その『矢継ぎ早』の前に、『夢で逢えたら』という歌詞もあるじゃないですか。僕はこの曲を聴いたときに、『夢で逢えたら』というタイトルにする人のいるだろうな、って思ったんです。だって、サビの印象的なところで出てくるじゃないですか。だけど、「死にたい夜にかぎって」というタイトルにしたということは、本当にこう思っている人に対して聴いてほしい、というアイナ先生の強い思いがあるのか、と思いました。俺の憶測ですけどね。アイナ:はい。とーやま校長:あとは……ご自身にもそういう夜があって、それがこのタイトルになっているのかな? とか。アイナ:そんなに考えてくださって、すごく嬉しいです。「死にたい夜にかぎって」というのは、逆説の意味なんです。「死にたい」じゃなくて。だから、そこを一番聴いてほしくてタイトルにしました。とーやま校長:うん。その後の言葉もそこのメロディも、ちゃんとこう……何て言うんだろうね? 幸せ……じゃないな、何ていうんだろう? でもそういう感じの匂いが、めちゃめちゃありますもんね。アイナ:そうですね。アイナ・ジ・エンド / 死にたい夜にかぎって [Official Teaser]とーやま校長:あと演奏も、アイナ先生の気持ちに寄り添っていますよね。アイナ:木の……木造っていうんですかね? の、スタジオでレコーディングをしたんですけど、本当にやわらかい空間で。レコーディングを担当してくれた関口(シンゴ)さんも、まるでベッドの上で歌わせてくれているかのように、ずっと全部受け入れてくれるような言葉を……厳しい言葉が全くなくて、「好きなように歌ってみてください」と言ってくださって。だから本当に……私の全てですね。全部が出ていると思います。とーやま校長:この4分30秒ちょいの中に……その木造のスタジオというのも、温かいイメージがあるじゃないですか。俺もこの曲を聴いて温かみがすごくあると思って……結果論ですけどね、「なるほど!」ってすごく思えました。あと、オルガンですか?アイナ:エレピですね。とーやま校長:あれも、めちゃめちゃいいっすね。アイナ:めっちゃかっこいいですよね。とーやま校長:別に、アイナ先生が「入れてくれ!」(と言ったわけ)じゃなくて?アイナ:そうです。あそこは、完全にプロデュースしてくださいました。早くエレピだけに耳を傾けてほしいから、声の尺をちょっと短くしたりしました。とーやま校長:へぇ~。演奏はスタジオで聴いたんですか?アイナ:いえ、でもドラムの方とは直接お会いできたんです。木のスタジオだから、ドラムの音も温もりにあふれていて……全体的に温度が見える曲だな、と思っています。あったかくて、優しくて。とーやま校長:うん。アイナ:本当に「死にたいな」って思う夜に……自分にもあったんですけど、自分でも聴きたいな、と思う曲になりました。