ユニコーン、全国ツアー最終日に披露された「チラーRhythm」ライブ映像を公開

ユニコーンが昨年行なった全国ツアー最終日に披露された楽曲「チラーRhythm」のライブ映像がYouTubeにて公開された。



「チラーRhythm」は奥田民生が作詞・作曲を手掛け、メインボーカルも務めている。今回公開されたライブ映像は、4月に発売される映像作品『MOVIE38 ユニコーン100周年ツアー”百が如く”』に収録されるツアー最終日の大阪公演の様子。奥田民生の煽りに大盛況の様子が収録されている。









<ライブ情報>



ユニコーン

「んだフェス ~新館さんいらっしゃい!~」



2020年4月30日(木)やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

2020年5月1日(金)やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)



・チケット先行受付(LINEチケット先行)

受付URL:https://ticket.line.me/sp/unicorn

受付期間:3月15日(日)23:59まで



<リリース情報>



ユニコーン

映像作品『MOVIE38 ユニコーン100周年ツアー”百が如く”』



発売日:2020年4月22日(水)



[100周年記念 SPACE VOYAGER BOX / 完全生産限定盤]

Blu-ray:18000円(税抜)

DVD:16000円(税抜)

※100周年記念 SPACE VOYAGER BOX 封入物

・”銀河模様が如く”ローリングルーラー

・”レインボーが如く”ペンシル&シャープナーセット

・”隊員証が如く”VWバッジ

・紙ジャケット&ピクチャーレーベル



[通常盤]

Blu-ray:15000円(税抜)

DVD:14000円(税抜)



=収録曲=

DISC-1.「100周年ツアー”百が如く”」2019.7.4 at 日本武道館

1. 10Nuts

2. OH! MY RADIO

3. 働く男

4. 風と太陽

5. 大航海2020

6. 365歩のマッチョ

7. 気まぐれトラスティーNo.1

8. 1172

9. 自転車泥棒

10. でんでん

11. 「服部」メドレー

12. 青十紅

13. 55

14. 頼みたいぜ

15. SAMURAI 5

16. ヒゲとボイン

17. ZERO

18. ひまわり



DISC-2.「100周年ツアー”百が如く”」2019.12.17 at 大阪フェスティバルホール

1. M&W

2. すばらしい日々

3. おかしな2人

4. Thats Life

5. GoodTimeバレンタイン

6. Lake Placid Blue

7. 7th Ave.

8. でんでん

9. 「服部」メドレー

10. BLUES

11. 4EAE

12. 55

13. 半世紀少年

14. チラーRhythm

15. Boys&Girls

16. Feel So Moon

17. ZERO

18. HELLO



DISC-3. ユニコーン100周年ドキュメント

山形県県民会館公演をはじめとするツアー会場やレコーディングスタジオでのメンバーを追い続けた映像を、約100分に渡って収録(総監督:ABEDON)