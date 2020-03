カラスマタスク原作によるTVアニメ「ノー・ガンズ・ライフ」第2期の放送開始日が4月9日に決定した。

またオープニングテーマとして澤野弘之によるボーカルプロジェクトSawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnnyの「Chaos Drifters」、エンディングテーマとしてTHIS IS JAPANの「new world」が使用されることも明らかに。澤野は「作品の世界観がとにかく魅力的で、楽曲制作にも力が入りました」、SawanoHiroyuki[nZk]にボーカリストとして参加したJean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION)は「歌唱ト歌詞デ本作品ノ世界観ト関ワリ合イ、花ヲ添エル事ガ出来タノデアレバ幸イデス」とコメントしている。またTHIS IS JAPANは「アウトローなのに、筋が通ったキャラクター達が美しく生きている『ノー・ガンズ・ライフ』。その世界が眩しく感じたので、憧れを素直に曲にしました」と語った。「Chaos Drifters」を収録した「Chaos Drifters / CRY」のCDは5月27日、「new world」のCDは5月13日にそれぞれリリースされる。

なおAT-Xでは3月29日に「ノー・ガンズ・ライフ」第1期の無料一挙放送を実施。4月12日までの間、キャスト陣のサイン入り台本が当たるキャンペーンも行っている。このほかFODでは第1期のエピソードを本日3月13日より期間限定で無料配信していく。

澤野弘之コメント

今回、「ノー・ガンズ・ライフ」のオープニング楽曲として作品に参加できる事を嬉しく思っています。

作品の世界観がとにかく魅力的で、楽曲制作にも力が入りました。

そして、今回はボーカリストとしてJean-Ken Johnnyさん(MAN WITH A MISSION)に参加して頂いた事で、より刺激的な音楽制作となりました。Jean-Ken Johnnyさんの躍動感のある歌声と歌詞によって、楽曲をより力強くエモーショナルにして頂き、改めてご一緒できた事を光栄に感じています。

「ノー・ガンズ・ライフ」の世界観とともに楽曲を楽しんで頂ければ幸いです。

Jean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION)コメント

澤野弘之氏ノ書イテキタ曲ガカッコ良クテ気合イガ入リマシタ(笑)自分ニトッテモ非常ニ光栄ナコラボレーションヲコノ機会ニサセテイタダキ嬉シイ限リデス。歌唱ト歌詞デ本作品ノ世界観ト関ワリ合イ、花ヲ添エル事ガ出来タノデアレバ幸イデス。

THIS IS JAPANコメント

アウトローなのに、筋が通ったキャラクター達が美しく生きている「ノー・ガンズ・ライフ」。

その世界が眩しく感じたので、憧れを素直に曲にしました。メンバー4人の音でイメージを形にしていく過程もとても楽しかったです。

THIS IS JAPANの作った「new world」が作品の世界に更なる昂りと彩りを添えられることを祈っています。

TVアニメ「ノー・ガンズ・ライフ」第2期

放送情報

TBS:2020年4月9日(木)より毎週木曜25:28~

AT-X:2020年4月10日(金)より毎週金曜21:00~ ※リピート放送あり

サンテレビ:2020年4月10日(金)より毎週金曜24:00~

KBS京都:2020年4月10日(金)より毎週金曜24:00~

BS11:2020年4月12日(日)より毎週日曜25:00~

配信情報

FOD:2020年4月9日(木)より毎週木曜25:29~(独占配信)

スタッフ

原作:カラスマタスク(集英社「ウルトラジャンプ」連載)

監督:伊藤尚往

シリーズ構成:菅原雪絵

キャラクターデザイン:筱雅律

総作画監督:筱雅律、土屋圭

アニメーション制作:マッドハウス

キャスト

乾十三:諏訪部順一

荒吐鉄朗:山下大輝

メアリー・シュタインベルグ:沼倉愛美

オリビエ・ファンデベルメ:日笠陽子

クローネン・フォン・ヴォルフ:内田夕夜

ヴィクター・シュタインベルグ:興津和幸

ジョン・D・功木:櫻井孝宏

メガアームド斎時定:堀内賢雄

ペッパー:水瀬いのり

セブン:三瓶由布子

ヒュー・カニンガム:上田燿司

クリスティーナ松崎:江原正士

スカーレット・ゴズリング:高野麻里佳

TVアニメ「ノー・ガンズ・ライフ」第1期AT-X一挙無料放送

日時:2020年3月29日(日)9:00~14:05

TVアニメ「ノー・ガンズ・ライフ」第1期FOD全話無料配信スケジュール

第1話:無料配信中

第2話~第3話:2020年3月13日(金)~2020年3月19日(木)

第4話~第6話:2020年3月20日(金)~2020年3月26日(木)

第7話~第9話:2020年3月27日(金)~2020年4月2日(木)

第10話~最終話:2020年4月3日(金)~2020年4月9日(木)