澤野弘之、マンウィズJohnnyとのコラボ曲がアニメ『ノー・ガンズ・ライフ』OPに

劇伴作家・澤野弘之とJean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION)のコラボレーション楽曲がTV アニメ『ノー・ガンズ・ライフ』のオープニングテーマに決定。この楽曲収録の SawanoHiroyuki[nZk]9thシングルが5月27日にリリースされる。



『プロメア』『進撃の巨人』『機動戦士ガンダムUC』など数々の大ヒットアニメ作品の劇伴音楽を手掛ける劇伴作家・澤野弘之。数々のアーティストに楽曲提供も行っており、SawanoHiroyuki[nZk](サワノヒロユキヌジーク)名義でのアーティスト活動を展開するなど、その活動は多岐に渡る。



そして本日、SawanoHiroyuki[nZk]名義にて、国内外で人気を博しているロックバンド MAN WITH A MISSIONのGt,Vo,Raps を担当しているJean-Ken Johnnyをゲストボーカルに迎えた楽曲「Chaos Drifters」が、2020年4月より放送開始のTVアニメ『ノー・ガンズ・ライフ』のオープニングテーマとなることが発表された。



「Chaos Drifters」は作曲を澤野弘之、作詞をJean-Ken Johnnyが務めている。Jean-Ken Johnnyは「澤野弘之氏ノ書イテキタ曲ガカッコ良クテ気合イガ入リマシタ(笑)」と語っており、澤野も「Jean-Ken Johnnyさんの躍動感のある歌声と歌詞によって、楽曲をより力強くエモーショナルにして頂きました。」と語っている。



さらに Jean-Ken Johnny参加の「Chaos Drifters」を収録した、SawanoHiroyuki[nZk]通算9枚目のシングルが2020年5月27日にリリースされることもあわせて発表された。先日発表された『銀河英雄伝説 Die Neue These』NHK版オープニングテーマ「CRY」とのダブルAサイドシングルとなる。カップリングにはTVアニメ『ギルティクラウン』の劇中歌で話題となった楽曲「βios」のリアレンジ英詞バージョンも収録される。



なお、2020年4月8日にはボーカル楽曲を収録したベストアルバム「BEST OF VOCAL WORKS [nZk] 2」の発売が決定しており、アルバムを掲げたライブも6月6日、7日に豊洲PITにて開催される。



澤野弘之コメント:

今回、『ノー・ガンズ・ライフ』のオープニング楽曲として作品に参加できる事を嬉しく思っています。作品の世界観がとにかく魅力的で、楽曲制作にも力が入りました。そして、今回はボーカリストとしてJean-Ken Johnnyさん(MAN WITH A MISSION)参加して頂いた事で、より刺激的な音楽制作となりました。Jean-Ken Johnny さんの躍動感のある歌声と歌詞によって、楽曲をより力強くエモーショナルにして頂き、改めてご一緒できた事を光栄に感じています。『ノー・ガンズ・ライフ』の世界観とともに楽曲を楽しんで頂ければ幸いです。



Jean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION)コメント:

澤野弘之氏ノ書イテキタ曲ガカッコ良クテ気合イガ入リマシタ(笑)自分ニトッテモ非常ニ光栄ナコラボレーションヲコノ機会ニサセテイタダキ嬉シイ限リデス。歌唱ト歌詞デ本作品ノ世界観ト関ワリ合イ、花ヲ添エル事ガ出来タノデアレバ幸イデス。





<リリース情報>



SawanoHiroyuki[nZk] 9th single

『Chaos Drifters / CRY』

発売日:2020年5月27日(水)

通常盤(CD) 1,250 円+税



M1「Chaos Drifters」by SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny

作曲・編曲:澤野弘之 作詞:Jean-Ken Johnny

M2「CRY」by SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki

作曲・編曲:澤野弘之 作詞:澤野弘之、Benjamin & mpi

M3「Bios-LaZaRuS」by SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie & Tielle

作曲・編曲:澤野弘之 作詞:Benjamin & mpi

M4「Chaos Drifters (instrumental)」

M5「CRY (instrumental)」



期間生産限定盤 A(CD) 1,300 円+税

※「ノー・ガンズ・ライフ」描き下ろしデジパック仕様

M1「Chaos Drifters」by SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny

M2「CRY」by SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki

M3「Bios-LaZaRuS」by SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie & Tielle

M4「Chaos Drifters (TV size)」



期間生産限定盤 B(CD) 1,300 円+税

※「銀河英雄伝説 Die Neue These」描き下ろしデジパック仕様

M1「CRY」by SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki

M2「Chaos Drifters」by SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny

M3「Bios-LaZaRuS」by SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie & Tielle

M4「CRY (TV size)」



<アニメ情報>

TV アニメ「ノー・ガンズ・ライフ」

2020年4月9日からTBSほかにて放送開始

TBS:4月9日より毎週木曜 25:28~

AT-X:4月10日より毎週金曜 21:00~

※リピート放送:毎週(日)26:00/毎週(月)13:00/毎週(水)29:00

サンテレビ:4月10日より毎週金曜 24:00~

KBS 京都:4月10日より毎週金曜 24:00~

BS11:4月12日より毎週日曜 25:00~