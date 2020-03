THE YELLOW MONKEY、丸山健志が監督を務めた「未来はみないで」MV公開

THE YELLOW MONKEYが、新曲「未来はみないで」を本日3月13日にデジタル配信リリースした。



元々は2016年1月の再集結第一弾楽曲として予定されていたのが今回の「未来はみないで」。再集結から今回のドームツアーまでをイエローモンキーの”シーズン2”と位置付けており、本来であれば再集結スタートの楽曲であったはずが、”シーズン2”のラストを飾る楽曲としてリリースされる事になった。メンバーからのメッセージとも感じられる歌詞が、”シーズン2”のラストを飾る楽曲に仕上げている。また、同曲のMVを今回監督は映画作家の丸山健志が務めた。



・丸山健志コメント

「未来はみないで」を聴き、温かさ、優しさ、寂しさ、悲しさなど様々な感情を感じました。

THE YELLOW MONKEYだからこそ伝えられる生や死、愛など、壮大なテーマに、このタイミングでの楽曲であるということは一度忘れて、今のTHE YELLOW MONKEYでどのようなミュージック・ビデオが出来るのか楽しみながら作りました。この作品の世界、メッセージを感じ取れたら、このタイミングでリリースするこの曲の意味を感じられると思います。









<リリース情報>



THE YELLOW MONKEY

配信シングル「未来はみないで」



配信日:2020年3月13日(金)

ダウンロード・ストリーミングURL:https://tym.lnk.to/miraiwaminaidePu