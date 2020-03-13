【2020年MLB開幕投手一覧】カブスのダルビッシュ有、ヤンキース・田中将大…

アメリカン・リーグ
＜東地区＞
ボルティモア・オリオールズ
ボストン・レッドソックス
ニューヨーク・ヤンキース
タンパベイ・レイズ
トロント・ブルージェイズ
＜中地区＞
シカゴ・ホワイトソックス
クリーブランド・インディアンス
デトロイト・タイガース
カンザスシティ・ロイヤルズ
ミネソタ・ツインズ ホセ・べリオス
＜西地区＞
ヒューストン・アストロズ
ロサンゼルス・エンゼルス アンドリュー・ヒーニー
オークランド・アスレチックス
シアトル・マリナーズ
テキサス・レンジャーズ
ナショナル・リーグ
＜東地区＞
アトランタ・ブレーブス
マイアミ・マーリンズ
ニューヨーク・メッツ
フィラデルフィア・フィリーズ
ワシントン・ナショナルズ
＜中地区＞
シカゴ・カブス
シンシナティ・レッズ
ミルウォーキー・ブリュワーズ
ピッツバーグ・パイレーツ
セントルイス・カージナルス ジャック・フラハティ
＜西地区＞
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
コロラド・ロッキーズ
ロサンゼルス・ドジャース クレイトン・カーショウ
サンディエゴ・パドレス
サンフランシスコ・ジャイアンツ ジョニー・クエイト
アメリカン・リーグ
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