【2020年MLB開幕投手一覧】カブスのダルビッシュ有、ヤンキース・田中将大…

アメリカン・リーグ

＜東地区＞
ボルティモア・オリオールズ
ボストン・レッドソックス
ニューヨーク・ヤンキース　
タンパベイ・レイズ
トロント・ブルージェイズ
 
＜中地区＞
シカゴ・ホワイトソックス
クリーブランド・インディアンス
デトロイト・タイガース
カンザスシティ・ロイヤルズ
ミネソタ・ツインズ　ホセ・べリオス
 
＜西地区＞
ヒューストン・アストロズ
ロサンゼルス・エンゼルス　アンドリュー・ヒーニー
オークランド・アスレチックス
シアトル・マリナーズ
テキサス・レンジャーズ




ナショナル・リーグ

＜東地区＞
アトランタ・ブレーブス
マイアミ・マーリンズ
ニューヨーク・メッツ
フィラデルフィア・フィリーズ
ワシントン・ナショナルズ
 
＜中地区＞
シカゴ・カブス
シンシナティ・レッズ
ミルウォーキー・ブリュワーズ
ピッツバーグ・パイレーツ
セントルイス・カージナルス　ジャック・フラハティ
 
＜西地区＞
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
コロラド・ロッキーズ
ロサンゼルス・ドジャース　クレイトン・カーショウ
サンディエゴ・パドレス
サンフランシスコ・ジャイアンツ　ジョニー・クエイト