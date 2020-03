Gotch、3年ぶりのソロ作品『Nothing But Love』配信&MV公開

Gotchことアジカンの後藤正文が、約3年ぶりとなるソロ作品『Nothing But Love』の配信が本日よりスタート、同時にMVも公開となった。



本楽曲はthe chef cooks meシモリョーとの共同プロデュースで、首都圏在住の外国人と日本人メンバーからなる国際的な合唱団、Tokyo Embassy Choirを迎えたスローなグルーヴ感溢れる楽曲。MVは、ceroやミツメなど多くのMVを手掛け、Gotchの「Taxi Driver」も撮った Tatsuhiko Nakaharaが監督を務める。







また、4月18日のRECORD STORE DAYには、12inchサイズ、直筆サイン入りのスペシャル・アナログ盤もリリースされる予定。





<配信情報>



Gotch

『Nothing But Love』



配信日:2020年3月13日(金)0時より

配信リンク:https://lnk.to/pqZej7ox



<リリース情報>







Gotch

12インチ『Nothing But Love』



発売日:2002年4月18日(土)

価格:1909円(税抜)



=収録曲=

Side A:Nothing But Love

Side B:You



Gotch official site:http://gotch.info