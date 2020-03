the peggiesが新作『アネモネEP』ジャケ写真を公開、特設サイトで試聴もスタート

the peggies、4月8日発売『アネモネEP』のジャケット写真を公開。特設サイトにて試聴もスタート。



昨年5月にTVアニメ『さらざんまい』エンディングテーマ「スタンドバイミー」をリリースし、2019年内は精力的にライブツアーを回ってきたthe peggies。



2020年4月8日に、新作『アネモネEP』をリリースすることが発表され、約11ヶ月ぶりのリリースが話題となっていたが、本日、『アネモネEP』のジャケット写真が特設サイトで公開された。アネモネの花を思わせる赤が印象的なジャケット写真に仕上がっている。



さらに、特設サイトにて収録曲全曲の試聴も開始された。ライター小松香里によるディスクレビューも掲載。



以下ディスクレビュー(文・小松香里)



当たり前のように近くにいると思い込んでいた存在が消えてしまった世界──スリーピースバンド、the peggiesの11ヵ月ぶりのCD『アネモネEP』の表題曲”アネモネ”は、断ち切れない想いが胸をぎゅっとつかんで離さない珠玉の失恋バラードだ。華やかなストリングスとパワフルなギターアンサンブルが手を繋ぎ、ドラマティックに温度を上げていく。



《重ね過ぎた思い出がまだ/心に書き残されている/消しゴムで無理にこすっても消せなくて/真っ黒にぐちゃぐちゃになるだけだった》



人間には簡単にすべてを消去できるようなボタンはついていない。想いが強ければ強い程、消そうとする度にその想いは色濃くなってしまうものだ。瑞々しく伸びやかな歌声を聴かせる北澤ゆうほ(Vo・G)の歌詞は、そんな人間らしいどうしようもなさを鮮明に突き刺してくる。曲に込められた恋愛における普遍的な想いを、ひとりでも多くの人に届けるための壮大なストリングスアレンジ。手がけたのはバンド自身と、aiko、YUKI、いきものがかり等の楽曲で知られるJ-POPマエストロ島田昌典。切なく引き裂かれそうな想いを果てしなくエモーショナルに高めている。



『アネモネEP』は”アネモネ”以外の楽曲にも、the peggiesの進化が注ぎ込まれている。「輝き方が分からない」「面倒臭いが口癖になってる」「友人は上手くつくれない」「上手く笑えない」「隅っこの特等席」。そんな定位置にいたって、いつだって人生は逆転できる。ホームランまでいかなくたって、思いっきり空振りすることで前に進めることだってあるんだ──。勢い良く疾走するギターアンサンブルと北澤の高らかな歌声がそんなメッセージを痛快に放つ、映画『アルプススタンドのはしの方』主題歌”青すぎる空”。小気味いいギターのカッティングと、煌びやかなシンセサイザーの音が気持ち良いthe peggies流の洒脱なネオソウル”weekend”は、満たされない日々と答えのない現実を生きる「君」と「私」の日常賛歌。そして、乙女の妄想と暴走が滲む甘酸っぱいガールズポップ”ロンリー”──。さらに、インディーズ時代からの人気曲”いきてる”の弾き語りバージョンも収録されている。人間という生き物の業の深さ、他者と生きることの難しさがハダカの言葉で綴られている。北澤ゆうほのシンガーシングライターとしての巨大な力量に圧倒される1曲であり、the peggiesの根っこにある光と闇がはっきりと認識できる。



パワフルで痛快なバンドアンサンブル、フレンドリーなコーラスワーク、そして、闘争心と乙女心と毒っ気がないまぜになったリアルな歌詞。the peggiesの原点と進化形がほとばしる強力なEP。閉塞した日常にシャープな風穴を開けるであろうこの音楽は、《僕らの戦闘機はまだまだ大丈夫》で《見渡す青は 嫌になるほど果てしなく自由だったんだ》(”グライダー”)と思えるような、ピカピカの希望が鳴っている。



<リリース情報>



the peggies

アネモネEP

発売日:2020年4月8日



通常盤(CDのみ):税込2,000円(1,818円+税)

初回生産限定盤(CD+DVD):税込2,500円 (2,273円+税)



1/アネモネ

2/青すぎる空 (映画「アルプススタンドのはしの方」主題歌)

3/Weekend

4/ロンリー

5/いきてる -弾き語り-



【DVD】(初回生産限定盤のみ)ライブ映像

the peggies tour 2019 -YELLOW- 2019.12.1 Shibuya TSUTAYA O-EAST公演

1/DIVE TO LOVE

2/スタンドバイミー

3/マイクロフォン



購入特典

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)・・・ the peggiesオリジナルステッカー①

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

・the peggies応援店舗 ・・・ the peggiesオリジナルステッカー②

※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。



特設サイト:https://thepeggies.jp/2020/



<ツアー情報>

チケット:オールスタンディング ¥3,500(税込/当日ドリンク代別途)

チケット一般発売日:

3/28群馬公演~4/21滋賀公演▶発売中

5/10東京公演~6/6東京公演→ 3月28日(土)



3月28日(土)

群馬県 高崎club FLEEZ

OPEN / START = 17:30 / 18:00



3月29日(日)

山形県 山形ミュージック昭和 SESSION

OPEN / START = 17:30 / 18:00



4月04日(土)

岐阜県 岐阜yanagase ants

OPEN / START = 17:30 / 18:00



4月05日(日)

三重県 四日市Club Chaos

OPEN / START = 17:30 / 18:00



4月11日(土)

福島県 福島OUT LINE

OPEN / START = 17:30 / 18:00



4月12日(日)

岩手県 盛岡the five morioka

OPEN / START = 17:30 / 18:00



4月16日(木)

山口県 周南LIVE rise SHUNAN

OPEN / START = 18:30 / 19:00



4月18日(土)

鹿児島県 鹿児島SR HALL

OPEN / START = 17:30 / 18:00



4月19日(日)

大分県 大分DRUM Be-0

OPEN / START = 17:30 / 18:00



4月21日(火)

滋賀県 大津U★STONE

OPEN / START = 18:30 / 19:00



5月10日(日)

東京都 渋谷WWW X

OPEN / START = 17:15 / 18:00



5月15日(金) 宮城県

仙台LIVE HOUSE enn 2nd

OPEN / START = 18:30 / 19:00



05月18日(月)

京都府 京都KYOTO MUSE

OPEN / START = 18:30 / 19:00



5月23日(土)

北海道 札幌BESSIE HALL

OPEN / START = 17:30 / 18:00



05月27日(水)

愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN / START = 18:15 / 19:00



5月28日(木)

大阪府 大阪BIGCAT

OPEN / START = 18:15 / 19:00



5月30日(土)

福岡県 福岡DRUM SON

OPEN / START = 17:30 / 18:00



5月31日(日)

広島県 広島SECOND CRUTCH

OPEN / START = 17:30 / 18:00



6月06日(土)

東京都 恵比寿LIQUIDROOM

OPEN / START = 17:15 / 18:00