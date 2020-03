最大61％オフ！　『ぷよぷよ』や『テトリス』がお得♪SEGA春の3DSセール開催!!

セガゲームスより、ニンテンドーeショップにて販売中の一部ニンテンドー3DS用ダウンロードタイトルを対象に、特別価格で販売する『SEGA 春の3DSセール』が、2020年3月11日(水)〜4月6日(月)の期間開催される。



今回のセールでは、好みのプレイスタイルで『ぷよぷよ™』と『テトリス®︎』の両方が楽しめる『ぷよぷよ™テトリス®︎』や、過去・現代・未来の3つの時代を舞台に、人と竜の生き残りをめぐる戦いを描いたRPG『セブンスドラゴンⅢ code:VFD』、人気フィギュア「ねんどろいど」デザインの「初音ミク」たちが歌って踊る3Dリズムアクションゲーム『初音ミク Project mirai でらっくす』など、全31タイトルが対象となる。









