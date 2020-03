「機動戦士ガンダム」の世界観を取り入れたアパレルブランド・STRICT-Gとスーツケース専門ブランド・PROTEXがコラボしたキャリーケースが、3月14日にSTRICT-Gの東京・東京お台場店および東京ソラマチ店、静岡・NEOPASA静岡(下り)店にて発売される。

ラインナップされたのは耐久性に優れ、精密機器の輸送などにも使われている「CR-4000」と「CR-3300」をベースにしたキャリーケース。それぞれジオン軍モデル、シャアモデルの2種ずつが用意された。カーキ色にカラーリングされたジオン軍モデルのボディには、“PROTECTION FOR PRINCIPALITY OF ZEON MOBILE SUITCASE”という金色の文字をデザイン。シャアモデルにはブラックとレッドを組み合わせた配色が施され、ボディに“PROTECTION FOR RED COMET CHAR AZNABLE MOBILE SUITCASE”の文字が赤くデザインされている。「CR-4000」のコラボモデルは税込各14万800円、「CR-3300」のコラボモデルは税込各11万8800円。