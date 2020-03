発てよ出張！　楽しめ旅行!!　ジオン軍＆シャア仕様「モビルスーツケース」発売

フジコーワ工業より、『機動戦士ガンダム』の世界観を表現したコラボレーションスーツケースが発売される。

カラーリングは緑・黒のジオン軍モデルと、黒・赤のシャアモデルの2種類。



フジコーワ工業は1902年興業、旧日本陸軍指定工場として金属コンテナを供給してきた歴史を持ち、これまでに東京消防庁ハイパーレスキュー隊や防衛省、JAXAをはじめとした各組織にプロフェッショナル用ケースの開発供給を行ってきた。

同社の「PROTEX CORE CR」シリーズは耐久性、耐候性、耐蝕性といったプロスペックの堅牢性を有する国産ハンドメイドキャリーで、30年以上の人気を博すロングランシリーズだ。



今回のスーツケースは、そのPROTEX CORE CRに『機動戦士ガンダム』の世界観を組み合わせたタフネスキャリー。

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れたアパレルブランド「STRICT-G」とのコラボレーションモデルとなる。

ボディ前面のアルミエンブレムプレートから内装生地に至るまで、今回のコラボレーションのためだけにデザインされた特別仕様の「MOBILE SUITCASE」だ。



正面には、ジオン軍モデルでは「PROTECTION FOR PRINCIPALITY OF ZEON MOBILE SUITCASE」、シャアモデルでは「PROTECTION FOR RED COMET CHAR AZNABLE MOBILE SUITCASE」の文字を刻んだエンブレムプレートを配置。

その四方の隅にはジオン軍の紋章を配し、ボディ上部には「ZEONIC PROTEX」の名を冠したプレートがあしらわれている。



また内装生地も迷彩パターンにエンブレムをちりばめたオリジナル仕様。

デザイン性とプロテクション性を兼ね備えた「PROTEX CORE CR」シリーズ本来のリブ(凸凹)構造とともに、ミリタリー感溢れる仕上がりとなっている。



>>>STRICT-G × PROTEXキャリーケースの画像を全て見る



(C)創通・サンライズ