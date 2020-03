事前登録開始！アプリ『プロジェクトセカイカラフルステージ！feat. 初音ミク』新3DMV最新情報到着！　

セガゲームスとスマートフォンアプリを企画開発するCraft Eggによる共同新作スマートフォンゲームプロジェクト『プロジェクトセカイカラフルステージ!feat. 初音ミク(以下「プロジェクトセカイ」)』の追加収録楽曲や3DMVなど、最新情報が到着! 早速チェックしていこう!



本アプリは「初音ミクProject DIVA」シリーズを手掛けるセガゲームスと、サイバーエージェントグループで『バンドリ!ガールズバンドパーティ!』の開発・運営を行なっている株式会社Craft Eggとの協業による、新作スマートフォン向けゲームプロジェクト。

本プロジェクトには、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場する。

4月下旬からは事前登録もスタートする、注目コンテンツだ。



このたび、すでに発表済みの楽曲に加えて、新たに5曲の収録楽曲が発表された。



◆追加発表された収録5曲



・『自傷無色』

作詞:ササノマリイ/作曲:ササノマリイ



・『Tell Your World』

作詞:kz(livetune)/作詞:kz(livetune)



・『ドクター=ファンクビート』

作詞:nyanyannya /作曲:nyanyannya



・『ハッピーシンセサイザ』

作詞:EasyPop/作曲:EasyPop



・『Blessing』

作詞:halyosy/作曲:halyosy



(C) SEGA / (C) Craft EggInc. Developed by Colorful Palette / (C) Crypton Future

Media, INC. www.piapro.netAll rights reserved.







新たに公開された3DMVは3月9日に配信された生放送のアーカイブより見ることができる。

>>>生放送『プロジェクトセカイミクの日発表会』アーカイブ

https://youtu.be/y8nzA1Mz07M





◆『自傷無色』/作詞:ササノマリイ 作曲:ササノマリイ)





◆『Tell Your World』/作詞:kz(livetune) 作詞:kz(livetune)





◆『ハッピーシンセサイザ』/作詞:EasyPop 作曲:EasyPop





◆『劣等上等』/作詞:Reol 作曲:Giga





◆『ロキ』/作詞:みきとP 作曲:みきとP





3DMVモードでは、各キャラクターを入れ替えてプレイすることが可能です。好きなキャラクターをほかのユニットに登場させるなど好みのメンバーで編成することができる。

さらに3DMVに登場させるメンバーに、お気に入りの衣装を着せて登場させることも可能だ。



リズムゲームパートでは、楽曲に集中してプレイしたい方向けに、楽曲のイラストのみが表示される”2Dモード”が用意されている。

2Dモードは楽曲によって、「2DMV」があるものと、楽曲ごとのイメージに合わせたイラストが表示される2タイプがあり、2Dモードに対応している楽曲にはいずれかが用意されている。





◆テーマソング2曲目はDECO*27と堀江晶太(kemu)のタッグ!

2曲ある本作のテーマソングは、1曲はすでに発表済みのGigaとMitchie Mのタッグ。

もう1曲はDECO*27と堀江晶太(kemu)のタッグで書き下ろした楽曲となる。





◆参加クリエイターにNeruが決定!





【アプリ概要】

『プロジェクトセカイ カラフルステージ!feat. 初音ミク』

対応OS:iOS/Android

配信開始日:2020年配信予定

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガゲームス/Craft Egg

開発会社:セガゲームス/Colorful Palette

>>>公式サイト https://pjsekai.sega.jp





