「『ブルボン』にまみれている状態！」とーやま校長卒業“花束代わり”の大量のお菓子に「こんな景色ない!!」

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、3月10日(火)に「掲示板逆電~ブルボンスペシャル~」を放送。パーソナリティのとーやま校長が、番組の掲示板に書き込まれた内容から気になるものをピックアップし、リスナーに直接電話をつないで話を聞いていきました。そのなかから、翌日に入試を控えた15歳の女子リスナーとのやり取りを紹介します。とーやま校長:すごい! これは本当にすごい!! 今日の生放送教室は、まるで夢のよう!!! こんな町に住みたい……(笑)。もう絶景よ、俺の目の前は。いや~みんなにも見せてあげたいよね。生徒のみんなを、この環境に飛び込ませたいな(笑)。今日の生放送教室は、ブルボンにまみれている状態! ブルボンさんは「SCHOOL OF LOCK!」が開校した2005年10月から現在まで、15年間ずっと、わが校をサポートしてくださっております! 俺がこの3月で校長を退任するということを受けて、そのブルボンさんから、ありがたいことに「なんかしたいですよ!」という連絡をいただきました。そして俺への花束の代わりに、たくさんのブルボンのお菓子を生徒のみんなへのプレゼントとして用意してくれることになりました。ありがたい!! それが今、目の前に……! もう絶景なのよ!! こんな景色ないからね!今日は、わが校のスタンダード授業である「掲示板逆電〜ブルボンスペシャル〜」をお届けします。生徒の生の声を聴く「掲示板逆電」ですが、今日は電話を繋いだ生徒に俺がチョイスしたブルボンのお菓子をプレゼント~! 数も俺が決めていいということなんだけど、どれだけあげてもなくならないと思う。それくらいの数があるから!――「掲示板逆電」スタート【リスナーの書き込み:明日受験で面接試験なんです。でも、面接が異常に鬼ほどおかしいぐらいに苦手なんです。しかも明日受けるところは推薦入試で一度落ちているし、不安がヤバすぎます。なので校長に、面接試験が上手くいくように特訓してほしいんです!! お願いします!!!(15歳女性)】とーやま校長:もしもし! 書き込みを読んだけど、明日入試で面接があるんだよね? 今の気持ちはどうなの?リスナー:早く過ぎ去りたいです……。とーやま校長:(笑)。面接が得意じゃないんだね?リスナー:得意とか……もうそれどころじゃないです。とーやま校長:(笑)。いままで面接で失敗したことがあるの?リスナー:前回、推薦入試で同じ高校を受けて、めちゃくちゃ失敗して落ちました。とーやま校長:ダメだったんだ……その失敗は、自分ではどういうところだと思ってる?リスナー:もうしゃべれないし、言おうと思っていたことが全部飛びました。とーやま校長:真っ白になっちゃったんだ。そこから、先生とかと練習はしているの?リスナー:推薦入試が終わってからは、してないです。とーやま校長:してないんだ!? じゃあ、なおさら不安だね。明日は自信ない?リスナー:う~ん……ないです。ゼロ……マイナスかも。とーやま校長:そうか……。その高校には、なんで行きたいの?リスナー:近い、というのが一番の理由なんですけど(笑)。とーやま校長:いいよね(笑)。俺も、一番近い高校を「ここでいいや」って選んだ。じゃあ「志望の動機は何ですか?」って聞かれたときに、「近いから」という理由しかないから不安なのかな?リスナー:それは、考えているんですけど……大学進学率が高いのと、部活と勉強が両立できるみたいなことです。とーやま校長:うん! それは、本当に思っていることでしょ?リスナー:はい。とーやま校長:じゃあいいじゃん!リスナー:いや……それが、飛ぶんですよ。とーやま校長:飛んじゃうよね~(笑)。だけど面接は……大前提としてだよ? 高校の先生からしたら、4月以降の仲間を見ているわけよ。だから基本的には……受ける側としては、プレッシャーもめちゃめちゃあるし、失敗しちゃった経験もあるから不安に思っちゃうけど、基本的にはあら探しとか、悪いところを見ようと思っている人はいないわけよ。これは絶対なのよ!リスナー:はい。とーやま校長:めちゃめちゃ態度が悪いヤツとかは、ふるいにかけられる対象なのかもしれないけどね。基本、ちゃんと思いがあって伝える人に対しては……先生も緊張していることはわかっているから。「なるほど。この子は緊張しながらも、こういうことを言おうとしているんだな」というのを見てくれるから! まず、敵じゃないからね。リスナー:はい!とーやま校長:あとは、聞かれたことに対して、頭が真っ白になるとか、めちゃめちゃ緊張しちゃうとか、噛んじゃうってときは……俺も経験があるけど、思っていないことを言おうとしたとき。自分の中に無いものを言おうとしたとき。「この場だけでも、この人たちにいいように思われたい」と思って背伸びしたとき、かっこつけようと思ったとき。……に、俺はアタフタしちゃうと思う。リスナー:はい。とーやま校長:だから、思っていることを正直にしゃべる、という場が明日なんだよ。これは間違いないから、それを信じて明日行ってほしい。リスナー:はい。行きます!とーやま校長:よし! では、高校生活を濃くしてほしいから……楽しいことがたくさん待っているし、自分を必要としてくれる友達や先輩や後輩ができるから……「濃厚チョコブラウニー」を5セットいっちゃおう。9個入りだから45個ね。あとは、軽やかな日々を過ごしてほしいという気持ちもあるから……「ひとくちルマンド」も10セットで!リスナー:えー!(笑)。とーやま校長:ほぼ100個のお菓子が、家に届くから(笑)。じゃあ、明日の面接、楽しんでこい! 応援してる!!リスナー:はい!この日の放送では、「濃厚チョコブラウニー」のCMに出演している高杉真宙(たかすぎ・まひろ)さん、「フェットチーネグミ」のCMに出演している乃木坂46の遠藤さくらさんから届いたメッセージも紹介。電話を繋いだ4人と、掲示板に書き込んだ多数のリスナーの中から15人がランダムに選ばれ、ブルボンのお菓子セットがプレゼントされました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/