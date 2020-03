アニメ『魔術師オーフェンはぐれ旅』第11話あらすじ＆先行カット公開　コラボCM＆POP UP SHOPも

2020年1月より放送中のTVアニメ『魔術士オーフェンはぐれ旅』第11話のあらすじが公開となった。

またアニメ『本好きの下剋上』とのコラボCMも放送中。

2020年3月17日まで、有楽町マルイでPOP UP SHOPも開催されている。



秋田禎信先生によるライトノベル『魔術士オーフェン』は、1994年の第一巻刊行以降、様々なシリーズが発表され、累計1400万部(電子書籍含む)を突破するダークファンタジーのライトノベルマスターピース! 過去に1998年と1999年、2度にわたりアニメ化され、現在も様々な作品のコミカライズが連載されるなど、熱狂的なファンを生み続ける伝説のダークファンタジー。

そしてシリーズ生誕25周年を迎え、2020年、満を持して完全新作TVアニメとして『魔術士オーフェン』が蘇る。



2020年3月17日(火)に放送される、気になる第11話のあらすじを早速ご紹介!



<第11話「ウオール教室」>

チャイルドマン邸での戦闘で負傷したオーフェンは、レティシャ邸で休んでいた。

その夜、屋敷に侵入してきた暗殺者《スタッバー》に襲われる。

翌日、少しでもオーフェンの力になりたいと願うマジクと魔術士学校へ向かう道中で、過去、オーフェンと因縁があった最高執行部ハイドラントが現れる。

さらに、オーフェンの≪牙の塔≫でのかつての師であり、≪牙の塔≫の実権を握ろうと目論むウオール・カーレンが現れる…。





◆スタッフ◆

脚本:吉田玲子 絵コンテ:石倉賢一 演出:森田侑希

作画監督:Kim HseSook、飯飼一幸、花輪美幸、桜井木ノ実

アクション作監:戸倉紀元

総作画監督:吉田隆彦、森本浩文、青野厚司



>>>『魔術士オーフェンはぐれ旅』第11話の画像を見る



(C)秋田禎信・草河遊也・TOブックス/魔術士オーフェンはぐれ旅製作委員会



2020年3月11日放送の『魔術士オーフェンはぐれ旅』第10話から、『魔術士オーフェンはぐれ旅』×『本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません』のコラボCMが公開されている。



また、2020年3月5〜17日の期間、「『魔術士オーフェンはぐれ旅』 POP UP SHOP in 有楽町マルイ」も開催されている。

期間中にグッズ販売コーナーで商品を購入すると、オリジナル景品もプレゼントされる。

『魔術士オーフェンはぐれ旅』 POP UP SHOP in 有楽町マルイ

開催期間:2020年3月5日(木)〜2020年3月17日(火)

開催場所:有楽町マルイ8F イベントスペース

営業時間:3月5日(木)~3月15日(日) 11:00〜20:00

3月16日(月)~3月17日(火) 11:00〜21:00

※最終日3月17日(火)は19:00まで。

※開催期間は変更になる可能性あり。

購入特典:期間中、イベントショップにてエポスカード利用・提示で購入金額税込3000円ごとに、オリジナルしおり(全4種)ランダム1枚をプレゼント。税込1万2000円以上購入の方にはオリジナルしおり(全4種)コンプリートセットをプレゼント。

※特典のお渡しは購入した当日限りのレシートのみ有効。 ※レシートの合算は不可。

※特典はなくなり次第終了。 ※抽選会の内容は予告なく変更になる場合あり。

※イベントの内容は予告なく変更される場合あり。予めご了承を。

エポスカード新規ご入会特典:イベントショップで期間中、新規エポスカード入会の方に「オリジナルしおり(全4種)コンプリートセット」をプレゼント。

※入会特典は新規入会の方のみ。 ※株式会社エポスカードの規定により、入会いただけない場合あり。

※エポスカードの発行は18歳以上の方のみ。 ※高校生不可。

※未成年の方はカードの発行に際し、親権者の了承が必要。 ※入会特典は当日限りのお渡し。





