『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』公開日を延期、新型コロナ感染拡大受け

4月3日(金)に公開が予定されていた欅坂46初のドキュメンタリー映画『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』の公開が延期されることが発表された。

『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』製作委員会は12日(木)、映画公式サイトにて「この度4月3日(金)に公開を予定しておりました『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』につきまして、新型コロナウイルス感染状況ならびに新型コロナウイルス感染症対策本部において示された方針、欅坂46の所属事務所の意向を受けまして、『僕たちの 嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』製作委員会で協議を重ねた結果、公開を延期することにいたしましたので、ご案内申し上げます」と公開日延期を発表。



続けて、「本作品を楽しみにされていたお客さまには誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。また、欅坂46デビュー4周年を迎えるこのタイミングに、彼女たちの映像作品をお届けすることが出来ないことを大変心苦しく思っております。重ねてお詫び申し上げます」(中略)「ファンの皆さま、映画・音楽などエンタテインメントを愛する皆さま及びご家族におかれましても、どうぞお体に気をつけて本作品をお待ちいただければ幸甚です。そして、欅坂46としても、作品としても、進化した形でお会いできるよう準備してまいります」と綴った。



変更後の公開日は、日程が決まり次第、映画公式サイトならびに欅坂46公式サイト等で発表される。



▽映画公式サイトでの公開延期発表詳細

https://2020-keyakizaka.jp/