[Alexandros]川上洋平がオススメする「どんな感情でもない日に」観る映画

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。10代のリスナーにオススメの映画を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」3月10日(火)放送分)3月に入って10日が過ぎましたけど……[Alexandros]は新型コロナウイルスの影響で青山学院大学出身でのワンマンライブ『[Alexandros] 10th Anniv.Live at Aoyama Gakuin University ~Back In School!~』が公演見合わせとなりまして……。曲作りとか制作とか取材があったりはするんですけど、やっぱライブがないとリハーサルがなくなって、その分スケジュールが空くんですよ。だから、おのずと家で映画を観る機会が増えています(笑)。「最近、オススメの映画があったかな~」と思いましてメモを見てるんですけど……僕、映画を観たら、必ずタイトルと点数を書いてるんです。点数を言ってしまうと、角が立つので言いませんが(笑)。最近観た中だと……あ、1コあります! 『フラクチャード』(Netflixのオリジナルサスペンス映画)をオススメします!2019年の映画なんですけど、一言で言うとシンプルなんですよね。平和でいい感じの、3人家族の娘が怪我をしちゃうんです。それで「ヤバイ! ヤバイ!」って病院に連れて行って精密検査をしている間、お父さんが外で待ってるんですよ。でも待ってる間に寝ちゃって、「あれ、まだ診察終わらないのかな?」って先生に聞くと、「え? 娘さん? 知らないですよ」と。「いや、診察に名前を書きましたよね?」って言うんですけど、確認したら書かれていない……というところから始まるストーリーです。もう、これだけでも面白いでしょ? 1時間40分で観られるコンパクトな映画ですので、言い方は良くないかもしれないけど暇つぶしに観て欲しいですね(笑)。映画はそれくらいの気分で観ていいと思うんだよね~。なんか大それた感じで「すごい映画なんだよ!」って言うよりもね。こういう、こじんまりした作品をオススメするのもアリかと思うので……空いた時間に、どんな感情でもない日に観てほしい映画です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55