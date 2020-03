10代が思う東日本大震災 覚えていること 伝えていくこと

10代向けのラジオ番組、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。3月11日(水)の放送では、パーソナリティのとーやま校長が9年前に起こった東日本大震災について、いまの思いを伝えました。とーやま校長:2020年3月11日水曜日、本日も俺、とーやま校長の黒板から授業を始めたいと思います。読み上げます! 「9年前の今日」。9年前……2011年3月11日、忘れもしない、あれは金曜日でした。今日もずっと、朝から昼から夕方から……学校が休みのヤツも多いだろうし、家でテレビとかで東日本大震災にまつわる映像とかいまの状況とかね、いろいろ目にしたり耳にしたりしたとこだと思うけど。2011年3月11日金曜日の「SCHOOL OF LOCK!」は休校となって、土、日と(過ぎても)日本がどうしていいかわからない状況の中、14日かな? 月曜日に22時からの「SCHOOL OF LOCK!」はやります、という言葉を受けて……まぁ俺は怖かったけれども、初代やしろ教頭と二人でこのマイクの前で、生徒(リスナー)に向けて、東北に向けて、なんとか言葉を届けたのが9年前。とーやま校長:うん。俺が常日頃思っていることは……「SCHOOL OF LOCK!」でタイミングがあれば言うようにしているんだけど、これは10代に向けてやっている番組です。(メッセージを寄せたリスナーのように)9年前は保育園ってなると、記憶はおぼろげだろうし、実際何がどうなってこういう状況になったのかはわからないでしょ?例えば東北で大きな地震が起きたとして、そのときに九州にいたとしたら、どうしても遠くで起きた出来事になってしまうのはすごくよくわかる。俺も1995年に阪神淡路大震災が起こったときは北海道にいて、ニュースでは見ているけど、家族や親戚が亡くなったり巻き込まれたりしていないから、どこか他人事のように感じてしまっていたんだけど……。でも東日本大震災のときは東京に住んでいて、俺も「マジで死ぬかもしれない」と思った。そうなると、やらなきゃいけないこと、備えておかないといけないこと……これもよく言っているけど、例えば家族との待ち合わせ場所を決めておくとか、連絡先をメモに書いて財布なり何なりに忍ばせておくとか、そういうことをやらないといけない、って自分のことだから思えたんだ。やっぱそうじゃない(自分のこととは思えない)という生徒も……これからもたくさん出てくるだろうし、例えば今日生まれた子なんかは、2011年3月11日にこういうことがあったなんて当然わからないわけだし。でもそれを自分のことにしないとだめなんだよ、ということは、生き延びた……2020年3月11日を生きている俺たちの使命だと思っています。だから、事あるごとに言っていかないといけないと思うし、「あのころは小さかったから、どんなんだったのかな?」という10代のみんなも、調べたらたくさん出てくるから。新聞でもニュースでもネットのサイトでも、“どういうことがあって”とか、“なぜこういうことが起きてしまったのか”とかっていうのは、ちゃんとやって(報道されて)んのよ。この3月11日近辺にニュースをやって、その後はやらなくなる、という話も聞くけど、実際には春でも夏でも秋でも……例えば福島の状況とか、まだ家に帰ることができていない方がどのくらいいるかとか……別に季節関係なく出してくれている新聞があったりとか。原発のこともいろいろ……汚染水がいまだに増えている状態で、その処分がまだ決まっていないです、とかっていうのも、定期的にやってくれているから。ちゃんと、知ろうと思えば知れるわけよ。それもすごく大事だと思っているかな……うん。出来ることもたくさんあるから、俺は……あ~、去年は言うのを忘れてしまったかもしれないけど、俺は毎年「おいしい桃アワード」をやっていて、2年連続で福島産の桃が1位だったの。おいしいのよ。そういうことをやっていきたい。とーやま校長:いま17歳ってことは、(当時は)8歳? 小学生だったけど、これだけの思いがあったんだね。「2度と同じような過ちを起こさないために」というのは、例えばまた大きな地震が起こって津波が来ることもあるわけで、いまは堤防が作られているかもしれないけど、いま一度、自分の住んでいる家が海抜何メートルの所にあるのか、とかいうことも調べたら出てくると思うし。そういうことをやっていきたいね。とーやま校長:そうだね。もしかしたら、あのときの体験を思い出したくない、聞きたくないという10代、20代、大人の方もいらっしゃるだろうし。そこはちゃんと話をしていって……で、自分の思いを“この人になら渡してもいいかな?”とか、“共有させてもらってもいいかな?”とか(考えて)。別にスピードを上げてやることじゃないから、ゆっくりとやっていくことも大事だと思うし。迷いながらでもさらにいろんな人から話を聞いて……う~ん……そうね、自分にしか伝えられない言葉もあるはずだから、それをゆっくりでいいから探っていってほしいかな。正直な書き込みをどうもありがとう。今日は、東日本大震災についての書き込みがたくさんありました。みんなも思うことがたくさんあっただろうし。これは何も「3月11日にしか考えちゃだめ」とか、そんなことは一切なくて。明日の3月12日も、3月13日も、3月14日も、4月も5月もいつだって思っていいし、思うべきだろうし……。でも「毎日しっかり思い出さないと」というのも、みんなはみんなで生活もあるだろうから、そこは無理しなくていいだろうし。 ただ、思ったときに、思いたいときに、気持ちを届けたいときに思うものなんだろうな、と思います。ということで、2020年の3月11日に思ったことは「2020年 3月12日も3月13日も」です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/