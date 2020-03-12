稲葉浩志（B'z）とスティーヴィー・サラスによるINABA／SALASのニューアルバム「Maximum Huavo」が4月15日にリリースされる。
2017年1月発表の「CHUBBY GROOVE」以来3年3カ月ぶりのアルバムとなる「Maximum Huavo」には、ポップでダンサブルな楽曲からメロウなナンバーまで計12曲を収録。CDのみの通常盤のほか、2017年2月に行われたライブツアー「CHUBBY GROOVE TOUR 2017」東京・Zepp Tokyo公演の映像を収めたDVDもしくはBlu-rayを付属した初回限定盤、Tシャツ付きの初回生産限定盤も用意される。
INABA／SALAS「Maximum Huavo」収録内容
CD
01. Mujo Parade ～無情のパレード～
02. U
03. KYONETSU ～狂熱の子～
04. Violent Jungle
05. Boku No Yume Wa
06. Demolition Girl
07. IRODORI
08. You Got Me So Wrong
09. Bloodline
10. Take On Your Love
11. CELICA
12. CELEBRATION ～歓喜の使者～
初回限定盤付属DVD / Blu-rayINABA / SALAS "CHUBBY GROOVE TOUR 2017"ライブ映像
01. SAYONARA RIVER
02. 苦悩の果てのそれも答えのひとつ
03. ERROR MESSAGE
04. NISHI-HIGASHI
05. マイミライ
06. シラセ
07. ハズムセカイ
08. 正面衝突
09. DO YOUR OWN THANG
10. MOONAGE DAYDREAM
11. MY HEART YOUR HEART
12. WABISABI
13. OVERDRIVE
14. MARIE
15. AISHI-AISARE
16. BLINK
17. POLICE ON MY BACK
18. TROPHY