稲葉浩志(B'z)とスティーヴィー・サラスによるINABA/SALASのニューアルバム「Maximum Huavo」が4月15日にリリースされる。

2017年1月発表の「CHUBBY GROOVE」以来3年3カ月ぶりのアルバムとなる「Maximum Huavo」には、ポップでダンサブルな楽曲からメロウなナンバーまで計12曲を収録。CDのみの通常盤のほか、2017年2月に行われたライブツアー「CHUBBY GROOVE TOUR 2017」東京・Zepp Tokyo公演の映像を収めたDVDもしくはBlu-rayを付属した初回限定盤、Tシャツ付きの初回生産限定盤も用意される。

INABA/SALAS「Maximum Huavo」収録内容

CD

01. Mujo Parade ~無情のパレード~

02. U

03. KYONETSU ~狂熱の子~

04. Violent Jungle

05. Boku No Yume Wa

06. Demolition Girl

07. IRODORI

08. You Got Me So Wrong

09. Bloodline

10. Take On Your Love

11. CELICA

12. CELEBRATION ~歓喜の使者~

初回限定盤付属DVD / Blu-ray

01. SAYONARA RIVER

02. 苦悩の果てのそれも答えのひとつ

03. ERROR MESSAGE

04. NISHI-HIGASHI

05. マイミライ

06. シラセ

07. ハズムセカイ

08. 正面衝突

09. DO YOUR OWN THANG

10. MOONAGE DAYDREAM

11. MY HEART YOUR HEART

12. WABISABI

13. OVERDRIVE

14. MARIE

15. AISHI-AISARE

16. BLINK

17. POLICE ON MY BACK

18. TROPHY