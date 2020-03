5月23、24日に神奈川・横浜赤レンガ地区野外特設会場で開催されるサーフカルチャーフェスティバル「GREENROOM FESTIVAL'20」の追加出演アーティストが発表された。

このたび追加されたのは、クラムボン、幾何学模様、STUTS、NakamuraEmi、yonawo、Dragon Ash、KANDYTOWN、武藤昭平withウエノコウジBAND SET、佐藤千亜妃、the chef cooks me、Vaundyの11組。追加出演アーティストの発表と同時に、出演アーティストの日割りも明らかになった。

GREENROOM FESTIVAL'20

2020年5月23日(土)神奈川県 横浜赤レンガ地区野外特設会場

<出演者>

Mgmt / !!! / オスカー・ジェローム / ASIAN KUNG-FU GENERATION / never young beach / 平井大 / SIRUP / LOVE PSYCHEDELICO / クラムボン / SPECIAL OTHERS / TENDRE / 幾何学模様 / LUCKY TAPES / D.A.N. / STUTS / NakamuraEmi / showmore / yonawo



2020年5月24日(日)神奈川県 横浜赤レンガ地区野外特設会場

<出演者>

タシュ・スルタナ / Sigrid / Dragon Ash / Suchmos / EGO-WRAPPIN' /佐野元春 & THE COYOTE BAND / RHYMESTER / PUFFY / GLIM SPANKY / KANDYTOWN / TRI4TH / 武藤昭平 with ウエノコウジBAND SET / 佐藤千亜妃 / the chef cooks me / Vaundy / みゆな