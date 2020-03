白石麻衣のソロ曲「じゃあね。」MV公開、乃木坂46初の本人作詞でラストメッセージ

2020年3月25日(水)に発売する乃木坂46 25thシングル「しあわせの保護色」初回仕様限定盤Type-A のカップリングとして収録される白石麻衣ソロ曲「じゃあね。」のミュージックビデオが公開。



2月上旬にサマーランド(あきる野市周辺)と乃木坂にて撮影されたこのミュージックビデオは、白石麻衣がデビューしてからの約8年間と、また白石麻衣を応援してきた人たちの軌跡がコンセプトとなっている。



特にライブ映像やメイキング映像として使用した”携帯で撮影された映像”の中には、白石麻衣本人から提供されたものもあり、メンバーのリアルな映像が垣間見れる。また白石麻衣の明るい一面を映像に収めたく、遊園地にて撮影が行なわれたそうだが、「クレーンゲーム」の撮影では、1時間を収録時間として見込んではいたものの、白石があまりにも上手すぎて10分で撮影が終わるというエピソードも。



映画監督の他、ドラマやCMなど多岐にわたり活躍し、乃木坂46のミュージックビデオでは「立ち直り中」「大人への近道」「つづく」を手掛た湯浅弘章氏が監督として指揮を執っている。



乃木坂46として初となる本人による作詞には白石麻衣からのラストメッセージが込められている。











<リリース情報>



乃木坂46

25thシングル「しあわせの保護色」

2020年3月25日(水)発売



【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】

<Type-A>

M1:「しあわせの保護色」(25thシングル選抜メンバー)

M2:「サヨナラ Stay with me」(秋元真夏・生田絵梨花、齋藤飛鳥、松村沙友理、久保史緒里、与田祐希、遠藤さくら、賀喜遥香)

M3:「じゃあね。」(白石麻衣)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「じゃあね。」~off vocal ver.~

★映像特典

・「しあわせの保護色」Music Video

・「じゃあね。」Music Video

その他、特典映像収録



<Type-B>

M1:「しあわせの保護色」

M2:「サヨナラ Stay with me」

M3:「アナスターシャ」(2期生メンバー)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「アナスターシャ」~off vocal ver.~

★映像特典

・「しあわせの保護色」Music Video

・「アナスターシャ」Music Video

その他、特典映像収録



<Type-C>

M1:「しあわせの保護色」

M2:「サヨナラ Stay with me」

M3:「毎日がBrand new day」(3期生メンバー)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「毎日がBrand new day」~off vocal ver.~

★映像特典

・「しあわせの保護色」Music Video

・「毎日がBrand new day」Music Video

その他、特典映像収録



<Type-D>

M1:「しあわせの保護色」

M2:「サヨナラ Stay with me」

M3:「I see…」(4期生メンバー)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「I see…」~off vocal ver.~

★映像特典

・「しあわせの保護色」Music Video

・「I see…」Music Video

その他、特典映像収録



★初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤 共通封入特典

①「全国イベント参加券 or スペシャルプレゼント応募券」1枚

② メンバー生写真1枚(全メンバー43名×各4パターン / 全172種のうち1枚ランダム封入)



<通常盤>

M1:「しあわせの保護色」

M2:「サヨナラ Stay with me」

M3:「ファンタスティック三色パン」(齋藤飛鳥・梅澤美波・山下美月)

M4:「しあわせの保護色」~off vocal ver.~

M5:「サヨナラ Stay with me」~off vocal ver.~

M6:「ファンタスティック三色パン」~off vocal ver.~

※通常盤には、映像特典・封入特典は無し