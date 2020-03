藤原カムイ「ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 ~紋章を継ぐ者達へ~」の最終34巻が、3月25日に発売される。これを記念して、スクウェア・エニックスの公式通販サイト・e-STOREで複製原画の販売がスタートした。

複製原画のデザインは、「Luida's Bar」「Scar of the blast」「Trap of other self」の全3種。価格は税込各3万3000円で、いずれも木製の額縁に入れて届けられる。なお「Luida's Bar」は本企画のための描き下ろし。特設サイトでは、「Luida's Bar」に関する藤原からのコメントを掲載している。