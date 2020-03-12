TVアニメ「ダイヤのA」シリーズ、「弱虫ペダル」シリーズ、「フルーツバスケット 1st season」が動画配信サービス・Paraviで3月31日まで無料公開されている。

これは新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした政府の休校要請を受け、学生たちに向けて行われるもの。会員登録は不要で、ParaviのWebサイトまたはアプリで視聴できる。Paraviは「部活動や学生生活を舞台にした作品をはじめ、前向きなメッセージの込められた数々の人気ドラマ・アニメをご覧いただくことで、学生の皆さんの日々の過ごし方の一助となれば」とコメントしている。

無料配信対象作品

「ダイヤのA」

「ダイヤのA -SECOND SEASON-」

「弱虫ペダル」

「弱虫ペダル GRANDE ROAD」

「弱虫ペダル NEW GENERATION」

「弱虫ペダル GLORY LINE」

「フルーツバスケット 1st season」

「ダイヤのA（第1話～第51話）」(c)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA」製作委員会・テレビ東京 「ダイヤのA（第52話～）」(c)寺嶋裕二・講談社／2014「ダイヤのA」製作委員会・テレビ東京 「ダイヤのA -SECOND SEASON-」(c)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA‐SS‐」製作委員会・テレビ東京 「フルーツバスケット 1st season」(c)高屋奈月・白泉社／フルーツバスケット製作委員会 「弱虫ペダル」(c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル製作委員会 「弱虫ペダル GRANDE ROAD」(c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダルGR製作委員会 「弱虫ペダル NEW GENERATION」(c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03製作委員会 「弱虫ペダル GLORY LINE」(c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル04製作委員会