士郎正宗「攻殻機動隊」を原作としたアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」の場面写真が初解禁された。
公開されたのは草薙素子、バトー、トグサ、タチコマといったキャラクターを映した6点。またNetflix Japanのアニメ作品専用公式Twitterアカウント（@NetflixJP_Anime）では、3月21日に番組「#キミを笑顔にするアニメ」が生配信され、第1部で「攻殻機動隊 SAC_2045」が特集される。ゲストとして草薙素子役の田中敦子、バトー役の大塚明夫、トグサ役の山寺宏一、監督を務める神山健治と荒牧伸志が出演する予定だ。
「攻殻機動隊 SAC_2045」は制作をProduction I.GとSOLA DIGITAL ARTSが手がける、「攻殻機動隊」シリーズ初のフル3DCGアニメーション。4月にNetflixにて全世界へ独占配信される。
「#キミを笑顔にするアニメ」第1部
配信：Netflix Japan アニメ作品専用公式Twitterアカウント（@NetflixJP_Anime）
日時：2020年3月21日（土）14:00～15:00予定
出演：田中敦子、大塚明夫、山寺宏一、神山健治、荒牧伸志
NETFLIXオリジナルアニメシリーズ「攻殻機動隊 SAC_2045」
Netflixにて、2020年4月全世界独占配信（※中国本土を除く）
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）
監督：神山健治 × 荒牧伸志
キャラクターデザイン：イリヤ・クブシノブ
音楽：戸田信子 × 陣内一真
音楽制作：フライングドッグ
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
キャスト
草薙素子：田中敦子
荒巻大輔：阪脩
バトー：大塚明夫
トグサ：山寺宏一
イシカワ：仲野裕
サイトー：大川透
パズ：小野塚貴志
ボーマ：山口太郎
タチコマ：玉川砂記子
(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会