PEDROの新作EPより第2弾MV「WORLD IS PAIN」公開

BiSHアユニ・DによるソロバンドプロジェクトPEDROが、4月29日にリリースする新作EP『衝動人間倶楽部』より、第2弾楽曲「WORLD IS PAIN」のMVを公開した。



本日よりiTunes Store / Apple Musicにて独占先行配信がスタートした同楽曲。今回公開されたMVアユニ・D(Vo/Bass)とサポートギタリスト田渕ひさ子(NUMBER GIRL, toddle)・サポートドラム毛利匠太(SCRAMBLES)の3人の演奏シーンのみを全編16mmフィルムカメラで収めた作品になっている。監督は「感傷謳歌」同様、山田健人(yahyel)が本作品も務めた。また、こちらのMusic Videoに合わせた新ビジュアルも公開となっている。









<配信情報>







PEDRO

「WORLD IS PAIN」



iTunes Store / Apple Musicにて独占先行配信中

https://lnk.to/PEDROWIP



<リリース情報>



PEDRO

1st EP『衝動人間倶楽部』



発売日:2020年4月29日(水)

・初回生産限定盤 BOX仕様[2CD+Blu-ray+photobook] 10000円(税抜)

・映像付通常盤 [CD+DVD] 5980円(税抜)

・[CD] 1500円(税抜)



=CD1収録曲=[全タイプ共通]

1. 感傷謳歌

2. WORLD IS PAIN

3. 無問題

4. 生活革命



=CD2収録曲=[初回生産限定盤のみ]

2019.08.29 TSUTAYA O-EAST

DOG IN CLASSROOM TOUR FINAL

1. EDGE OF NINETEEN

2. アナタワールド

3. 玄関物語

4. NIGHT NIGHT

5. GALILEO

6. ボケナス青春

7. SKYFISH GIRL

8. 甘くないトーキョー

9. MAD DANCE

10. ハッピーに生きてくれ

11. NOSTALGIC NOSTRADAMUS

12. ironic baby

13. 自律神経出張中

14. ゴミ屑ロンリネス

15. おちこぼれブルース

16. 猫背矯正中

17. Dickins

18. STUPID HERO

EN1. うた

EN2. ラブというソング

WEN1. 透明少女



=DVD収録曲=[映像付通常盤付属]

2019.08.29 TSUTAYA O-EAST

DOG IN CLASSROOM TOUR FINAL

1. EDGE OF NINETEEN

2. アナタワールド

3. 玄関物語

4. NIGHT NIGHT

5. GALILEO

6. ボケナス青春

7. SKYFISH GIRL

8. 甘くないトーキョー

9. MAD DANCE

10. ハッピーに生きてくれ

11. NOSTALGIC NOSTRADAMUS

12. ironic baby

13. 自律神経出張中

14. ゴミ屑ロンリネス

15. おちこぼれブルース

16. 猫背矯正中

17. Dickins

18. STUPID HERO

EN1. うた

EN2. ラブというソング

WEN1. 透明少女



=Blu-ray収録曲=[初回生産限定盤]

2019.08.29 TSUTAYA O-EAST

DOG IN CLASSROOM TOUR FINAL

1. EDGE OF NINETEEN

2. アナタワールド

3. 玄関物語

4. NIGHT NIGHT

5. GALILEO

6. ボケナス青春

7. SKYFISH GIRL

8. 甘くないトーキョー

9. MAD DANCE

10. ハッピーに生きてくれ

11. NOSTALGIC NOSTRADAMUS

12. ironic baby

13. 自律神経出張中

14. ゴミ屑ロンリネス

15. おちこぼれブルース

16. 猫背矯正中

17. Dickins

18. STUPID HERO

EN1. うた

EN2. ラブというソング

WEN1. 透明少女

Document of DOG IN CLASSROOM TOUR



<ツアー情報>



PEDRO

「GO TO BED TOUR」



=ツアー日程=

2020年3月12日(木)愛知 THE BOTTOM LINE

2020年3月15日(日)広島 LIVE VANQUISH

2020年3月19日(木)北海道 PENNY LANE24

2020年4月3日(金)宮城 仙台CLUB JUNK BOX

2020年4月8日(水)大阪 BIGCAT

2020年4月10日(金)福岡 DRUM Be-1

2020年4月12日(日)高松 オリーブホール

2020年4月26日(日)新潟 NEXS NIIGATA

2020年4月28日(火)東京 STUDIO COAST

2020年5月3日(日)沖縄 output



チケット:全公演SOLD OUT



PEDROオフィシャルHP:https://www.pedro.tokyo4