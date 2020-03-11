フィットネスと音楽の新イベント「LIVE DOJO」開催中止に

3月29日（日）に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催予定だった「LIVE DOJO supported by Rolling Stone Japan」の開催中止が公式ホームページで発表された。
「LIVE DOJO」オフィシャルHP
https://www.hipjpn.co.jp/archives/58725
これは新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安全面を考慮し決定された。チケットの払い戻し方法に関しては、後日「ツタロックフェス2020」公式HPおよび公式SNSにて告知される。
「LIVE DOJO」はBODY（ボディ）・MUSIC（ミュージック）・ADRENALINE（アドレナリン）をキーワードに掲げ、DJのMasayoshi IimoriとインストラクターのSHIN＆SATSUKIが出演する予定だった。
公演に関するお問合せ
H.I.P. 03-3475-9999（平日10:00～18:00）
3月29日（日）に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催予定だった「LIVE DOJO supported by Rolling Stone Japan」の開催中止が公式ホームページで発表された。
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