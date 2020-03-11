BAND-MAID、人気イラストレーターが手がけるバンド初映像作品ジャケット公開

BAND-MAIDが4月29日にリリースする映像作品『WORLD DOMINATION TOUR 【進化】 at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）』のビジュアルを公開した。
本作はバンド初の映像作品で、2月14日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催された全国ツアー「BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】PRESENTED BY LIVEDAM Ai」のファイナル公演が収録されるライブ映像作品となる。メインビジュアルは、人気イラストレーター猫将軍がBAND-MAIDメンバーを描いた作品。なお、ボーナス映像として、初のドキュメンタリーに加え、BAND-MAIDメンバーによる副音声も収録される。
さらにBAND-MAIDは、今年7月より全国5ヵ所でのZEPP TOURも開催。3月12日よりローソンチケットプレリク先行が行われる。
＜リリース情報＞
BAND-MAID
Blu-ray/DVD『BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）』
発売日：2020年4月29日（水）
Blu-ray：5980円（税込）
DVD：4980円（税込）
収録内容： ※Blu-ray＆DVD共通
2020年2月14日BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
全20曲程度収録予定
ボーナス映像：
＊ BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）メイキング映像
＊ BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）BAND-MAIDメンバーによる副音声収録
＜ライブ情報＞
BAND-MAID
「日本武道館ワンマンお給仕」
2021年2月11日（木祝）日本武道館
詳細後日発表
「BAND-MAID ZEPP TOUR」
＝ツアー日程＝
2020年7月16日（木）ZEPP NAGOYA
2020年7月23日（木祝)ZEPP OSAKA BAYSIDE
2020年7月24日（金祝）ZEPP FUKUOKA
2020年8月9日（日） ZEPP SAPPORO
2020年8月16日（日）ZEPP HANEDA
チケット先行 3月12日12:00~開始
ツアーオフィシャルページ
https://bandmaid.tokyo/contents/303390
BAND-MAIDが4月29日にリリースする映像作品『WORLD DOMINATION TOUR 【進化】 at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）』のビジュアルを公開した。
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