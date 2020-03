LiSA「目の前に私がいるみたい」ライブ映像作品に収録「DOCTOR」がヤバい!?

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。3月4日(水)に発売された映像作品『LiVE is Smile Always~364+JOKER~ at YOKOHAMA ARENA』について、購入したというリスナーから届いたメッセージを紹介し、見どころを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」3月9日(月)放送分)――リスナーのメッセージ【「LiVE is Smile Always 364+JOKER」買いました! LiSA 先生の可愛くてかっこいいライブ映像最高です! おうちで横アリを体感できちゃう優れものですね! どの曲も本当に素晴らしいのですが、「DOCTOR」が飛び抜けてヤバかったです。エロさ120%ですね。ライブ映像見るとライブ行きたくてとまらなくなります!(22歳女性)】平成最後の二日間に開催されたライブの、Blue-ray・DVDが発売になりました! 早速見てくれたんだね。ありがとうございます!!ライブが終わった後にも、“「DOCTOR」がヤバかったです!”っていうメッセージが結構あったな、って思い出しました。みんなが「DOCTOR」、「DOCTOR」って言ってたから、それを見てない人たちは、“何があったんだ!?”ってなっていたと思うんですよ。それをぜひ、その目で見て欲しいですね(笑)。会場にいたみんなは、その模様を俯瞰で見てるでしょ? DVDではね、結果何があったかって言うと……骸骨が出て来て、その骸骨の頭にカメラが仕込んであって、そこの映像もこのBlue-ray・DVDには入ってるんですよね。なので、実質、目の前に私がいるみたいな(笑)。そんな体験ができるようになっています。ぜひ見てみてください!あ……でもね、いっぱいみんながいる所……特にお父さんとかお母さんがいる前で見ると、「は〜どうしよう……!」ってなるかもしれないから、ちょっと気をつけてね(笑)。なお、この日は完全生産限定盤に入っているライブCDから、話題に上がった「DOCTOR」をオンエア。LiSAは「映像を見た後にこの音源を聴くと、目の前にその映像が出て来ます。私は今出て来て、うわ~! ってなってる(笑)」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/